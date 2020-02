Pillole Serie A, top/flop 22°giornata

Record di gol, addirittura 40, in un solo turno. Campionato sempre più bello e affascinante

Ogni lunedi/martedì ci ritroviamo a parlare di quanto sia emozionante e competitiva la nostra amata Serie A, che ha, difatti, abbandonato la vecchia tradizione di torneo catenacciaro e tattico, per scoprirsi tra i più belli nel panorama calcistico europeo.

La giornata numero 22, in termini di classifica e risultati, ha regalato esiti e verdetti totalmente contrari rispetto a quelli di una settimana fa: le tre regine, infatti, hanno vinto tutte e tre con Juve, Inter e Lazio in grande spolvero contro Fiorentina, Udinese e Spal.

In zona Europa, clamoroso stop di tutte le pretendenti: Roma ko a Sassuolo, Atalanta solo pari contro il Genoa e altrettanti pareggi in Cagliari-Parma ed Hellas Verona-Milan. Ne approffitta, di conseguenza, il Napoli, che ha ottenuto la seconda vittoria di fila in campionato contro la Samp a Marassi.

Nelle zone calde, infine, ko del Brescia a Bologna e primo successo in casa in questa Serie A per il Lecce contro il Torino.

Passando alla nostra tradizionale rubrica top/flop, l’ultimo weekend calcistico è stato senza dubbio quello degli attaccanti con i bomber delle tre regine in grandissimo spolvero, autori di una doppietta ciascuno. Ecco perchè, la finalizzazione della nostra top 11 sarà affidata a questi fantastici 3.

Tra i flop, il pesante passivo della Roma a Reggio Emilia cosi come quello del Toro al Via del Mare ha, per certi versi, influenzato un po’ le nostre scelte. 6/11 dell’undici peggiore sono, infatti, di marca giallorossa-granata.

TOP 11

FLOP 11

Fonte foto: Tifo Blog; Lineup11

Sandro Caramazza