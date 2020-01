Pillole Serie A, top/flop 21°giornata

Altro weekend di campionato sui generis, tanti gol, emozioni e qualche nervo teso di troppo. Tra le poche certezze la nostra immancabile rubrica promossi e bocciati

La giornata numero 21 della Serie A, apertasi venerdì e conclusasi nella serata di ieri ha confermato ancora una volta le poche certezze di questa stagione, un campionato ancora tutto da vedere e straordinariamente intrigante.

La corsa per il titolo ha aperto un ulteriore capitolo: le tre regine in vetta, per la prima volta in questo campionato, chiudono tutte a secco di vittorie, con Inter e Lazio bloccate sul pari rispettivamente contro Cagliari e Roma, e la Juventus ko sul campo del Napoli.

La zona Europa si arrichisce di pretendenti: esagerata l’Atalanta contro il Torino, terza vittoria di fila in campionato per il Milan (vs Brescia) e grande rollino di marcia per Hellas Verona e Parma, vittoriose contro Lecce e Udinese.

Nelle zone calde della graduatoria, pari senza reti per le due genovesi, la Samp in casa contro il Sassuolo e il Genoa in trasferta a Firenze. Mentre, il derby romagnolo tra Spal e Bologna va ai ragazzi di Mihajlovic.

Passando alla nostra rubrica top/flop, abbiamo scelto per voi due undici di un certo spessore, con nomi di grande risonanza sia da un lato che dall’altro. Tra i top spiccano alcuni interpreti atalantini, rei di una prova clamorosa a Torino, come Ilicic per citare un nome. Viceversa, tra i flop abbiamo ben 4/11 di maglia granata. Ecco le nostre scelte:

TOP 11

FLOP 11

Fonte foto: Tifo Blog; LineUp11

Sandro Caramazza