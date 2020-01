Pillole Serie A, top/flop 20°giornata

Solito spettacolo e tante emozioni in quest’ultimo weekend di campionato, una bella premessa per presentare la nostra tradizionale rubrica promossi/bocciati

La giornata numero 20 di Serie A si è configurata come quella della prima mini-fuga della Juventus e del risveglio di una delle grandi ormai, da troppo tempo in fase di decadenza, ovvero il Milan.

La doppietta di Ronaldo, difatti, ha chiuso la domenica calcistica regalando ai bianconeri il primato assoluto del campionato con 4 lunghezze di distanza dall’Inter, bloccata in quel di Lecce sul’1-1. Undicesima meraviglia per la Lazio di Inzaghi, che sotto il segno di Immobile (autore di una tripletta) ha asfaltato la Samp per 5 a 1.

Concludendo infine con le zone alte, bene la Roma che ritrova il successo in campionato contro il Genoa e male l’Atalanta, caduta clamorosamente in casa contro la Spal.

Per quanto riguarda la zona Europa, estasi Milan nel finale contro l’Udinese, grazie ad una splendida prestazione del croato Rebic; ennesimo ko per il Napoli, sconfitto al San Paolo da un’ottima Fiorentina e pari del Cagliari a Brescia.

Per il resto, ritorno al successo anche per il Sassuolo, battuto in rimonta il Toro e pari casalingo per il Bologna contro l’Hellas Verona.

Più passa il tempo più ci si innamora (speriamo) della nostra tradizionale rubrica top/flop. Solite conferme e sorprendenti new entry sia da una parte che dall’altra, sintomo di come la nostra amata Serie A non è un campionato monotono, ma un evolversi continuo capace di regalare emozioni e belle soddisfazioni anche in termini fantacalcistici. Adesso basta con gli indugi, ecco i protagonisti dell’ultimo turno:

Fonte foto: Tifo Blog; LineUp11

Sandro Caramazza