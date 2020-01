Pillole Serie A, top/flop 19°giornata

Siamo arrivati al giro di boa di questo campionato, il cui ultimo weekend ci ha regalato importanti verdetti e una rubrica promossi/bocciati veramente interessante

Prima parte di stagione decisamente emozionante, con una Serie A apertissima in tutti i suoi possibili obiettivi, dal vertice all’Europa passando per la zona salvezza.

L’ultimo weekend ha difatti sparigliato un po’ le carte: la Juventus, grazie al pari interista contro l’Atalanta e alla vittoria all’Olimpico contro la Roma, si è aggiudicata il titolo di campione d’inverno per la trentunesima volta nella sua storia; implacabile la Lazio, che con il successo contro il Napoli, ha agguantato la decima vittoria consecutiva.

L’effetto Zlatan inizia a farsi sentire, con il Milan che ha sbancato la Sardegna Arena di Cagliari grazie anche al gol del fenomeno svedese; bene anche Torino, Parma e Verona, vittoriose rispettivamente contro Bologna, Lecce e Genoa.

Infine, terza vittoria in altrettante gare per l’Udinese (vs Sassuolo) e boccate d’ossigeno per Fiorentina (vs Spal) e Sampdoria (5 a 1 al Brescia).

Passando alla nostra tradizionale rubrica, il giro di boa ha permesso ad alcuni interpreti di confermarsi nuovamente all’interno del miglior undici di giornata, come Immobile o De Paul e di aprire le porte a colui, che di questa rubrica potrebbe esserne il principe indiscusso ogni giornata, ovvero Ibrahimovic.

Tra i bocciati, riecco Kolarov e a malincuore Rodrigo Palacio, autore di una giornata proprio no a Torino. Ecco le nostre scelte:

TOP 11

Miglior undici di giornata

FLOP 11

Peggior undici di giornata



Fonte foto: Tifo Blog; LineUp11

Sandro Caramazza