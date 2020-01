Pillole Serie A, top/flop 18°giornata

Nuovo anno stesse abitudini (positive si spera)…Ebbene si, il ritorno della nostra tanto amata Serie A combacia con la prima rubrica top/flop dell’anno

Prima di addentrarci all’interno dello svariato mondo dei promossi e bocciati, facciamo come sempre un piccolo excursus di quella che è stata la prima giornata del 2020, la 18esima in ordine cronologio del campionato.

Iniziando dalle tre regine lì davanti, non sbaglia un colpo la Lazio di Inzaghi, che per la seconda volta consecutiva si porta a casa i tre punti in pieno recupero, stavolta contro il Brescia. Festa del gol allo Stadium e di CR7, che fa la prima tripletta in A nel 4 a 0 bianconero al Cagliari. Infine, l’uragano Lu-La si infrange anche al San Paolo di Napoli (1-3 risultato finale).

In zona Europa, scivola la Roma in casa contro il Torino e altra cinquina dell’Atalanta, stavolta ai danni del Parma. Tra le altre, l’effetto Ibra per adesso non cambia il Milan che fa solo 0 a 0 a San Siro contro la Samp; pari tra Bologna e Fiorentina; vittorie esterne per Hellas Verona e Udinese, rispettivamente a Ferrara contro la Spal e a Lecce; mentre ritorna al successo il nuovo Genoa di Nicola contro il Sassuolo.

La prima rubrica dell’anno conferma vecchie conoscenze e inedite new entry sia da una parte che dall’altra. L’ultimo weekend è stato senza dubbio preso d’assalto dai bomber d’area, Lukaku e Cr7 su tutti, a cui non bisogna dimenticare il capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile.

TOP 11

Miglior undici di giornata

FLOP 11

Peggior undici di giornata

Fonte foto: Tifo blog, LineUp11

Sandro Caramazza