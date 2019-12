Pillole Serie A, top/flop 16°giornata

Nemmeno il tempo di poter fare quattro conti per stilare la nostra tradizionale rubrica top/flop, che già fra 24 ore siamo pronti a gustarci la nuova giornata di A, con l’anticipo tra Samp e Juve

L’ultimo weekend di campionato ha regalato grandi emozioni fino alla fine e nuovi scenari sia al vertice che nella coda nella graduatoria. Partendo dalle parti alte, l’Inter di Conte, dopo il pari beffa a Firenze è stata raggiunta al primo posto dalla Juventus, vittoriosa domenica pomeriggio contro l’Udinese. Bene anche le due romane, con i giallorossi che hanno ribaltato lo Spal all’Olimpico, cosi come i cugini biancocelesti a Cagliari, avvicinandosi minacciosamente a meno tre dalla vetta.

Passando allo scenario europeo, sono arrivati vistosi rallentamenti da varie squadre: l’Atalanta, sconfitta a Bologna; il Cagliari, appunto ko contro la Lazio; ma anche Milan e Napoli, rispettivamente pari contro il Sassuolo e sconfitta contro il sorprendente Parma di Kulusevski e Gervinho.

In coda, invece, respira la Sampdoria dopo il successo nel tesissimo Derby della Lanterna, cosi come il Brescia, che ha ottenuto la seconda vittoria di fila contro il Lecce. Infine, pari spettacolare all’ora di pranzo della domenica tra Verona e Torino.

Rubrica top/flop, che come ogni lunedi/martedì, vede continue new entry e solite conferme, ormai inamovibili. Nell’undici ideale, abbiamo voluto premiare due giocatori che entrati dalla panchina hanno risolto i rispettivi match in pochissimi minuti, ovvero Caicedo e Gabbiadini, peraltro due new entry nella nostra personalissima rubrica.

Tra i flop, tanti big, che solitamente trovano posto dall’altro lato del virtuale campo, come Koulibaly e Skriniar in difesa, Ruiz in mezzo e Insigne con Lukaku in avanti.

TOP 11

Miglior undici di giornata

FLOP 11

Peggior undici di giornata

Fonte foto: Lineup11; Tifo Blog

Sandro Caramazza