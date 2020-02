Pillole Serie A, 24°giornata top/flop

Altri ribaltoni in graduatoria e campionato sempre più indecifrabile

Ennesima giornata all’insegna del gol e delle emozioni, la numero 24 del calendario. Il mutare continuo della classifica non fa che rendere la Serie A un torneo particolarmente interessante, che insieme, probabilmente alla Bundesliga, regala ogni giornata importanti colpi di scena. Un vortice indecifrabile che dona anche alla nostra rubrica top/flop continue novità.

L’ultimo weekend si è concluso con un ulteriore switch al vertice, la Lazio con la vittoria nello scontro diretto ha spodestato l’Inter dal secondo posto, con la Juve sempre in testa dopo la vittoria contro il Brescia.

In zona Europa, match ball per l’Atalanta, che nella sfida di sabato sera, ha battuto la Roma allungando al quarto posto con 6 punti di vantaggio; risalgono dietro Milan e Napoli, vittoriose rispettivamente contro Toro e Cagliari; mentre solo pari per l’Hellas a Udine e colpo in trasferta del Parma a Sassuolo.

Nelle zone calde, invece, successo pesantissimo del Lecce contro la Spal e del Genoa a Bologna, resta inguagliata la Sampdoria, demolita dalla Fiorentina con un sonoro 5 a 1.

Come ogni giornata, non può mancare la nostra tradizionale rubrica top/flop, che vede oggi, almeno dalla parte dei promossi, delle belle new entry, sintomo di come la Serie A non è per nulla un campionato monotono, ma interessante e divertente. Non vogliamo, spoilerarvi nulla, ecco le nostre scelte:

