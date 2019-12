Picchia per noi Beppe Iachini!

Questo coro presente nel titolo veniva cantato dal popolo viola dal 1989 al 1994 al proprio beniamino. A distanza di 25 anni le strade si riuniscono

E’ giunta anche l’ufficialità: Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina al posto dell’esonerato Vincenzo Montella. Contratto di 18 mesi. Vari i nomi circolati nelle ultime ore, Spalletti, Prandelli, Di Biagio, Ballardini, Blanc ma a spuntarla è stato il tecnico di Ascoli Piceno.

Iachini da giocatore era un mediano che ringhiava agli avversari, un Gattuso di turno per capirci. Ha indossato tra gli anni ’80 e ’90 le maglie dell’Ascoli, del Verona, della Fiorentina, del Palermo e del Venezia. Con la casacca gigliata ha disputato 150 gare segnando in due occasioni.

Come allenatore vanta 4 promozioni in A (Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo) come Bolchi, Galeone, Novellino e Reja, a 5 ci sono Fascetti, Mondonico e Sonetti, mentre il record è di Gigi Simoni a quota 7.

Nelle ultime tre avventure in A ha brillato con il Sassuolo, mentre non ha concluso la stagione con l’Udinese e l’Empoli.

Queste le prime parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso: “Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L’attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme”. Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre. Il 29 dicembre dirigerà il primo allenamento. Negli ultimi due incontri del girone di andata affronterà il Bologna in trasferta nel giorno dell’Epifania e la SPAL in casa il 12 gennaio.

Dunque si avvera il grande sogno di Beppe di allenare la viola, sta a lui ora sfruttare questa grande opportunità.

Fonti foto: Fiorentina.info; Sport.Sky.it

Stefano Rizzo