Petagna gambe in Spal, il bomber vuole la salvezza

A fine campionato si trasferirà a Napoli prima, però, bisogna ottenere la permanenza in serie A con i biancazzurri, una missione difficile

La Spal ha ripreso a correre in vista del rush finale. La squadra allenata da Di Biagio ha di fronte una montagna ripidissima da scalare. Con dodici giornate da giocare sono cinque i punti da recuperare per raggiungere la zona trafficata della lotta salvezza. Per la risalita i ferraresi possono contare sul fisico del proprio cannoniere, Andrea Petagna, pronto a caricarsi di responsabilità. Promesso sposo del Napoli il centravanti vuole lasciare un buon ricordo nella tifoseria spallina e nonostante le porte chiuse vuol far sognare i suoi sostenitori.

Dopo un inizio a girovagare in prestito Petagna nel 2016 si accasa all’Atalanta. A Bergamo trova la continuità che cercava iniziando a fare i primi gol in serie A. Per il suo ruolo, però, sono ancora poche le segnature del ragazzo che comunque con il suo gioco crea grandi spazi per i compagni mettendosi in mostra con diversi assist. Petagna rimarrà alla corte di Gasperini, suo grande estimatore, per due stagioni per poi trasferirsi a Ferrara nel 2018. Una scelta, questa, che ha lasciato interdetti molti ma che invece risulterà decisiva per la carriera dell’attaccante.

Con mister Semplici Petagna finisce il suo percorso di maturazione e i risultati si vedono eccome. Al primo anno fa subito il suo record di gol in serie A andando per la prima volta in doppia cifra terminando il campionato con 16 segnature. Nell’attuale stagione è fermo a 11, segno che l’anno scorso non è stato un caso. La guida tecnica è cambiata ma pare che lui non ci faccia caso. Ci sono ancora dodici match per eguagliare e magari superare il risultato dell’anno passato.

Il cammino riprenderà in casa il 23 giugno alle ore 19.30 contro il Cagliari, la prima di dodici finali. Di Biagio, dopo qualche partita di rodaggio, pare aver trovato una buona quadra e Petagna sarà sicuramente il trascinatore. Lui vuole questa salvezza, per lasciare da vincente soprattutto per la gente di Ferrara. Solo dopo potrà pensare all’avventura partenopea.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate un paio di settimane fa dall’attaccante a Rai Sport: “Con Di Biagio stiamo proponendo un ottimo calcio: i nostri valori sono alti e il mister è un valore aggiunto. Da cannoniere mi sento la responsabilità addosso. Pensare di giocare al San Paolo mi fa già venire i brividi, sarà un onore essere al fianco di Mertens ed Insigne: li ammiro. Ora però il mio sogno è salvare la Spal, poi penserò al Napoli. E se farò bene queste due cose potrò lottare per conquistare la maglia azzurra”.

Glauco Dusso