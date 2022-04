Pesce d’aprile day, tra fantamercato e strane iniziative: gli scherzi più divertenti legati al calcio

Per il giorno più ‘irriverente’ dell’anno, ecco una breve carrellata delle notizie più assurde ideate dalla stampa e non solo con al centro il mondo pallonaro

E’ arrivato il giorno più ambiguo dell’anno: il primo di aprile. Il giorno della burla, dell’ilarità, degli scherzi più belli ma anche ‘pesanti’. Insomma, bisogna guardarsi continuamente le spalle perché l’arrivo di un ‘Pesce d’aprile’ sarà costantemente dietro l’angolo. Un luogo in cui il fatidico Pesce d’aprile trova una sua accomodante sistemazione è sicuramente il mondo dello sport e specificatamente del calcio. Negli anni, non sono stati pochi gli scherzi ideati in particolare dalla stampa e dai media che hanno fatto prendere un colpo ai milioni di tifosi di tutto il mondo. Dal fantamercato alle iniziative più strane e irriverenti, ecco una carrellata dei cinque Pesce d’aprile più divertenti degli ultimi anni.

CRISTIANO RONALDO VENDUTO… ALLA SPAGNA

Si parte immediatamente da Cristiano Ronaldo. Nel 2011, il quotidiano britannico Independent fa uscire una notizia clamorosa: “Il Portogallo vende Ronaldo alla Spagna per 160 milioni di sterline perché sommerso dal debito nazionale”. Fantamercato a livelli utopistici. Chissà, magari avrebbe vinto qualche Mondiale in più… e avuto qualche statua in meno in patria.

NUOVA MAGLIA DEL PALERMO CON I COLORI DEL CATANIA

Meglio un altro fallimento, avrebbe pensato un tifoso rosanero alla notizia apparsa proprio sui social ufficiali del Palermo proprio lo scorso anno. Il club, infatti, volle fare uno scherzo piuttosto ‘spinto’ ai propri tifosi mostrando in esclusiva la terza maglia della squadra per la stagione seguente. Qualche, per usare un eufemismo, lamentela arrivò. E probabilmente non tutte erano di tifosi del Palermo.

MARADONA ALLO SPARTAK MOSCA

Qui bisogna risalire indietro al 1988 quando il quotidiano sovietico Izvestia fa uscire una clamorosa notizia. “Diego Armando Maradona ad un passo dalla firma con lo Spartak”. Scherzo venuto abbastanza bene anche perché lo scoop venne ripreso dall’Associated Press.

IL MANTO ERBOSO DEL LIONE DIVENTA BLU

Quasi come passare da Wimbledon all’Australian Open. Come successo per la nuova maglia del Palermo, anche in questo caso a dare la sconvolgente notizia è proprio l’account Twitter ufficiale del club. Siamo nel 2016 e il tweet recitava così: “Tifosi del Lione, d’ora in avanti il prato del Parc OL sarà blu”. Rispetto però ai tifosi rosanero, quelli del Lione ne erano piuttosto entusiasti vista l’acerrima rivalità con i colori verdi del Saint-Etienne.

E’ BLANCOS CUP SIGNORI!

No, non è una rivisitazione della battuta della serie Boris bensì l’annuncio dello Spezia ai propri tifosi nel 2020: “Il club è stato invitato a partecipare alla Blancos Cup insieme a Real Madrid, Derby County, Borussia Monchengladbach allo stadio Bernabeu”. Il motivo? Semplice, per un torneo tra le più gloriose squadre d’Europa che indossano la maglia bianca. L’invito della società ligure ai propri tifosi recitava ancora: “Biglietto gratis ai primi 5 tifosi che invieranno un video in cui cantano l’inno dello Spezia in spagnolo”. Club costretto a smentire quando vede arrivare veramente i primi video.

Sandro Caramazza