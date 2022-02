Perotti ritorna in Italia: nuova avventura in Serie A per l’argentino

L’ex Genoa e Roma è pronto al rientro in Italia. Sarà un nuovo giocatore della Salernitana, che lo prenderà da svincolato

Diego Perotti sarà un nuovo giocatore della Salernitana. L’esterno argentino, dopo le esperienze con Genoa e Roma, dunque farà ritorno nel Belpaese per giocare con la maglia granata in Campania. Perotti, la cui ultima squadra era stata il Fenerbahce, arriverà da svincolato. Oggi, in programma le visite mediche e poi la firma sul contratto. Nonostante il mercato si sia chiuso ufficialmente nella serata di ieri (ore 20), rimane sempre aperto invece quello degli svincolati. Perotti ritroverà a Salerno l’amico ed ex compagno di squadra alla Roma, Federico Fazio.

Sandro Caramazza