Perisic vola da Conte, Marotta conferma e coccola Gosens

Il croato sembrerebbe ormai a un passo dal Tottenham dopo aver rifiutato le offerte del club nerazzurro, si chiude così l’avventura italiana dell’esterno sinistro

Siamo ai dettagli e, a quanto pare, alle visite. Ivan Perisic è ormai un nuovo giocatore del Tottenham di Antonio Conte. Proprio l’allenatore salentino lo aveva plasmato come quinto di sinistra l’anno dello scudetto interista. La stagione fatta, poi, sotto la guida di Simone Inzaghi lo ha confermato come uno dei migliori d’Europa in quel ruolo. L’occasione per Conte e gli Spurs è stata troppo ghiotta per non approfittarne soprattutto visto il fastidio di Perisic e del suo entourage dopo l’atteggiamento dell’Inter sul suo rinnovo. Normale che una grande squadra europea che giochi col centrocampo a cinque punti tutto su di lui.

L’operazione è stata confermata da Beppe Marotta che ha sottolineato come il giocatore premesse per l’esperienza in Premier League. L’amministratore delegato nerazzurro non è preoccupato vista la presenza in organico di un giocatore come Gosens, acquistato a gennaio probabilmente in previsione di una situazione del genere. Per quanto riguarda le altre operazioni del mercato Inter Marotta predica pazienza, sia sul fronte Lukaku che per quanto riguarda Dybala. Il dirigente si è detto speranzoso di vedere il talento argentino con la casacca nerazzurra.

Glauco Dusso