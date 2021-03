Perché oggi la Dea può battere gli Dei del calcio

Non è solo tifo per un sogno (o una solida realtà, fate voi), ma oggi l’Atalanta può di nuovo riscrivere la storia (e non solo la sua)

In un mondo estremamente ciclico (e nonostante tutto, talmente rapido che questi cicli finiscono ben presto nel tritacarne della memoria e della cronaca) quale quello pallonaro, le favole sono ciò che lega ancora nostalgici e amanti delle emozioni nel calcio. Non quelle emozioni propagandate dai media che- bontà loro- cercano di vendere un prodotto quanto più a misura di spettatore, ma emozioni endogene: quelle che il singolo spettatore metabolizza per proprio conto senza bisogno di un intermediario che racconti e illustri l’essenza stessa del racconto calcio. Senza un medium, ecco, il cui etimo -mass media- svela tutta la differenza tra un evento e la sua narrazione.

Orbene, oggi l’Atalanta va a Madrid a rimontare il gol subito a Bergamo nell’andata degli ottavi di Champions. Sarebbe l’unica italiana in piedi, al netto dell’impresa della Lazio in terra bavarese confinata ai limiti della fantascienza. Davide contro Golia dunque e per l’ennesima volta. Può ancora una volta succedere quel che è ancora catalogabile agli occhi di tutti, come miracolo (o come consacrazione della provincia vincente)?

Anzitutto, prima ancora della cabala, serve la corroborante conferma che sì, questo succede: c’è da dire che, nel calcio moderno, questo accade con frequenza sempre più rara. Potremmo parlare comunque di un Leeds semifinalista nel 2001, di un Bayer Leverkusen finalista l’anno dopo, di una finale tra outsider come Porto-Monaco del 2004; oppure, per rinfrancare i tifosi biancocelesti, il 4-0 del Riazòr con cui il Superdepor ribaltò il 4-1 subìto a San Siro, lo stesso anno.

Il gioco di Gasperini, oltre a far stropicciare gli occhi già da diversi anni, non è solo bello ma anche buono, anche senza un finalizzatore nato come il Papu Gomez. La Dea ha vinto le ultime 5 trasferte di Champions segnando 14 reti. Non contiamo poi la tattica del Vate di Grugliasco, una riedizione del calcio totale all’olandese che ha messo alle corde l’Inter, costretta a difendersi e a giocare di rimessa proprio a casa sua, al Meazza. Il tutto in un grande ombrello ideologico sintetizzabile così: l’Atalanta difficilmente sbaglia le partite che contano e sotto pressione riesce a dare il massimo. Lasciando che sia quell’impercettibile mistura di fato e tattica a decidere il tutto, come purtroppo accaduto all’ultimo respiro nel ritorno dei quarti di Champions 2020, contro il PSG.



