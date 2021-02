Perché il problema del Napoli è a centrocampo

Dopo la sconfitta subita in Coppa Italia per mano dell’Atalanta è apparso ancora più evidente come il reparto più carente degli azzurri sia proprio quello tra difesa e attacco

Quella che doveva essere la settimana della verità per Gennaro Gattuso è iniziata nel peggiore dei modi. La sconfitta in semifinale di Coppa Italia subita a Bergamo contro l’Atalanta ha negato la finale alla squadra partenopea, acuendo la crisi in casa Napoli e aumentando la pressione sull’allenatore calabrese.

In campionato le cose non vanno per il meglio: le 7 sconfitte ottenute nella stagione 2020/21 hanno di fatto allontanato la compagine campana dal treno composto da Milan, Inter e Juventus, spegnendo così il sogno scudetto cullato durante i primi mesi di Serie A. Facendo un focus su quale sia il punto debole del club del patron De Laurentiis, sulla base delle ultime uscite sembra sempre più chiaro come sia il centrocampo il reparto più carente a disposizione di mister Gattuso: inadeguato, più che a livello di uomini, di qualità.

Quello che ad ottobre e novembre sembrava il punto forte della formazione partenopea si sta rivelando adesso come il suo lato debole. La mediana composta da Bakayoko e Fabian Ruiz non riesce più a fare da filtro come accaduto in passato, ma la problematica maggiore è rappresentata dall’assenza di un vero regista – o accentratore, che dir si voglia – in quella zona di campo.

Il Napoli in rosa ha sei centrocampisti, sulla carta tutti dotati di buone qualità tecniche, ma che in campo sembrano non riuscire a trovare una collocazione ideale. Nel 4-2-3-1 varato dal tecnico ex-Milan le gerarchie sono state fin da subito evidenti: Bakayoko e Fabian Ruiz ricoprono il ruolo di centrocampisti titolari in mediana, mentre Zielinski è stato utilizzato la maggior parte delle volte a partita in corso. Quello che non sempre ha convinto tuttavia è stata l’efficienza del reparto, il quale è spesso sembrato in difficoltà e incapace di aiutare i compagni a risalire il campo, ricoprendo il compito di tenere il possesso del pallone portando quest’ultimo dalla difesa fino agli attaccanti.

Il passaggio al 4-2-3-1 non ha certamente favorito Fabián Ruiz, ma anche i suoi “sostituti”, Elmas e Demme, non ne hanno beneficiato: se lo spagnolo ha faticato in maniera evidente a giocare in mediana – non avendo il passo per recuperare e rompere – anche il macedone e il tedesco non sono apparsi in grado di svolgere tale mansione. Inevitabilmente durante le partite del Napoli viene a crearsi un buco al centro del campo, il quale rende tutto più semplice per gli inserimenti avversari. Neanche Lobotka, costato 20 milioni di euro un anno fa, è riuscito nell’impresa; lo slovacco ha avuto un impatto praticamente nullo e le sue statistiche parlano chiaro: 0 gol, nessun assist e prestazioni sempre meno convincenti. E’ lampante come le fragilità del Napoli siano concentrate maggiormente in quella zona del campo, dove la squadra non dispone di un uomo capace di garantire al meglio le due fasi: Bakayoko è troppo scolastico e difensivo, Fabiàn Ruiz non è stato capace di calarsi al meglio nel ruolo, Elmas, Demme e Zielinski non sono adatti ad agire in una zona così bassa del campo e infine Lobotka non è riuscito ad esprimersi – al di là della posizione ricoperta sul terreno di gioco.

Se Gattuso non troverà al più presto una soluzione, le prestazioni del Napoli sono destinate a rimanere simili a quelle recenti, se non addirittura peggiori: con il mercato di riparazione ormai terminato, l’unica soluzione sembra quella di dover fare di necessità virtù, magari affidandosi ad un nuovo modulo di gioco.

Fonti Foto: Contropiede Azzurro, Eurosport, Napolipiu.com

Fabrizio Scarfò