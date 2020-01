Per la prima dell’anno di Febbre a 90 vestitevi a festa e aguzzate le orecchie, dalle 18 alle 20 su radioromafutura.it

Stesse virtù e stessi vizi per le big della serie A, il nuovo anno non ha stravolto gli equilibri, un mercato fatto di tante promesse (poche mantenute) e poche certezze, potrebbe ancora cambiare i destini del campionato. Se “per un punto Martin perse la cappa”, può accadere lo stesso in ottica tricolore

Finalmente si torna on air con la prima puntata dell’anno di Febbre a 90. A ricordarvi perché il calcio è così speciale per noi e per voi il vostro Marco Fabio Ceccatelli in studio insieme al sommo poeta Francesco Verduchi che vi declamerà la sua gioia per le prodezze della Lazio e al versatile, diremo quasi mitologico, Cesare D’Agostino, che non ha mai sorriso tanto da inizio stagione per il suo Milan. In collegamento telefonico lo scozzese in terra inglese Federico di Placido, l’alter ego juventino di Antonio Conte Renato de Filippi e dulcis con la panna in fundo lo spumeggiante Alessandro Cicchetti, al quale chiederemo se ha ancora i piedi per terra o comincia a credere che i sogni, anche quelli impossibili, possano realizzarsi.

Temi del giorno: la Juventus si lancia in una minifuga, +4 dall’Inter e +6 dalla Lazio (deve recuperare il match col Verona). Nerazzurri al secondo pareggio consecutivo, abdicano e lasciano lo scettro di campioni d’inverno ai bianconeri. I capitolini collezionano record su record, 11 vittorie consecutive come il Milan di Sacchi del 1990 e come la Roma di Spalletti del 2006. La banda Fonseca coglie la prima vittoria dell’anno, sabbie mobili Napoli, la serie B è a soli nove punti. Il Milan si conferma in ripresa grazie alle prodezze di Rebic. Atalanta in campo stasera con la Spal.

