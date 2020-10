Per il Toro ora è notte fonda

Inizio di stagione thriller per la squadra di Giampaolo: la classifica adesso piange

Tre partite giocate, zero punti conquistati. L’unico precedente più terribile risale al 2002/03: allora addirittura 4 KO iniziali di fila e fu, non a caso, retrocessione. A preoccupare, oltre la classifica in sé, è il modo in cui sono arrivate le sconfitte: Fiorentina, Atalanta e Cagliari sono state le mattatrici dei granata finora, in attesa del recupero con il Genoa. E il calendario adesso dice Sassuolo e Lazio: urge un cambio di rotta repentino, o la stagione potrebbe davvero concludersi nel peggiore dei modi.

Alla luce dei risultati maturati in questo primo scorcio di Serie A – nonché di quelli del campionato concluso in estate – la tentazione è quella di rivalutare il lavoro fatto da mister Mazzarri ormai 2 anni orsono: il raggiungimento di un piazzamento in Europa League con una rosa composta pressoché dagli stessi giocatori attuali acquisisce oggi tutto un altro valore. La squadra infatti pare essersi infilata negli ultimi mesi in un buco nero da cui fatica ad uscire: a mancare sono prestazioni, gol, risultati e soprattutto punti in classica. L’involuzione di molti giocatori è ormai innegabile: sia Moreno Longo prima che Marco Giampaolo poi sembrano non esser riusciti entrambi nel compito di rivitalizzare una compagine che era riuscita ad issarsi al 7° posto in classifica solamente due anni fa.

Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0: sembra passata una vita da quando la squadra, allenata da mister Mazzarri, vinceva nel terzo turno preliminare di Europa League, consolidando il passaggio del turno.

La classifica piange, i punti stentano ad arrivare e la tifoseria è sempre più inferocita: al centro del mirino pare ora esserci finito il presidente Cairo, reo di aver investito poco sul mercato e di aver mantenuto pressoché invariata una squadra che l’anno scorso ha lottato fino all’ultimo per non retrocedere. La filosofia scelta dalla società è stata infatti quella di affidarsi ad un tecnico – e ai suoi fedelissimi – che potesse dare nuova linfa attraverso idee tattiche piuttosto che volti nuovi: la strategia per ora non sta ripagando. Molti interpreti non sembrano adatti al modulo prescelto dall’allenatore e, eccezion fatta per Belotti, vero ed unico trascinatore della squadra, non sembrano essere presenti leader tecnici che possano sobbarcarsi l’ardua impresa di raddrizzare la stagione. Se anche Sirigu, una delle poche note liete dell’ultimo campionato, inizia a commettere errori come quello di ieri, si percepisce come in casa granata non ne vada una giusta. Come recita la Legge di Murphy: “se qualcosa può andar male, lo farà”. A Torino sembrano saperne qualcosa: cambiare rotta ora, prima che sia troppo tardi, è più che mai necessario.

Fonti foto: toronews.net, gianlucadimarzio.com

Fabrizio Scarfò