Per Dodo problema importante: lesione. I tempi di recupero

Il laterale brasiliano ha subito un infortunio muscolare durante la partita tra Bologna e Fiorentina. Diagnosi accertata, il giocatore rientrerà a metà ottobre

Tegola per la Fiorentina che dovrà fare a meno di Dodo per circa un mese. Proprio nel momento in cui il laterale brasiliano stava per entrare in condizione, ecco lo stop! Dodo si è fatto male praticamente da solo al Dall’Ara durante Bologna-Fiorentina e già le sensazioni da campo non erano state confortanti. Adesso è ufficiale: per Dodo si tratta di una lesione al gemello mediale della gamba destra. Il giocatore ha già iniziato l’iter terapeutico e sarà nuovamente valutato fra due settimane. Intanto, salterà sicuramente le ultime due gare prima della sosta contro Basaksehir in Conference League e Verona in campionato. Possibile rientro a metà ottobre contro il Lecce il 16 o al massimo contro l’Inter il 22.

Sandro Caramazza