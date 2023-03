Pellegrini-Belotti doppio serio infortunio in casa Roma

Un brutto colpo alla testa rimediato dal Capitano e frattura della mano destra per il Gallo nella sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League con la Real Sociedad

Lo Stadio Olimpico ha assistito ad una bella e convincente vittoria della Roma, ma ci sono stati purtroppo anche due seri infortuni ad attenuare la gioia del popolo giallorosso. Per il Capitano Lorenzo Pellegrini ci sono voluti 30 punti di sutura per la ferita riportata nella zona fronto-parietale rimediata nello scontro aereo con Zubeldia e, quantomeno, la tac effettuata ieri sera non ha riscontrato ulteriori problemi. Lorenzo verrà dimesso domani e costantemente monitorato. Chiaramente, questo infortunio, lo terrà fuori per un certo periodo e, seppur difficile fare previsioni, si spera di averlo nuovamente a disposizione per il derby del 19 marzo. Molto seria anche la situazione per l’attaccante giallorosso, infatti Belotti ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano destra e dovrà essere operato. Complesso valutare i tempi per il suo rientro perché, al di là del suo recupero da un punto di vista medico, con fratture di questo tipo si può scendere in campo anticipatamente ai tempi di guarigione definitivi, con l’ausilio di un tutore.

Fonte foto: spazionapoli.it

Luigi A. Cerbara