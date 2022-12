Pelé in condizioni gravissime

O Rei do Futebol sembra ormai non riesca più nemmeno a parlare tanto grave è il suo quadro clinico

Nel settembre del 2021 al mito brasiliano era stato diagnosticato un tumore al colon che veniva successivamente asportato. Nel gennaio di quest’anno però alcune voci riportavano di ulteriori tumori in diversi organi, voci mai smentite, né confermate. Martedì scorso l’82enne Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato in ospedale e le condizioni sembrano peggiorare di minuto in minuto. Inarrestabile il progredire del cancro che ora gli crea disfunzioni renali e cardiache, tanto da non riuscire più a parlare, appunto. Sembra ormai che la chemioterapia non abbia più alcun effetto. Ora è il triste momento delle cure “palliative”. La famiglia è riunita al suo capezzale dando al Re del calcio tutto l’affetto possibile.

Pelé in azione

Luigi A. Cerbara