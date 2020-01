Pazzini e Stepinski stendono la Spal, il Verona ora sogna l’Europa

Un gol per tempo regala alla formazione di Juric la vittoria dopo quasi cinquanta giorni, ora l’Europa League è distante tre punti

Il Verona inizia l’anno nuovo come meglio non potrebbe, espugnando il campo della SPAL per 2-0 e tornando a vincere dopo più di un mese e mezzo. Juric ringrazia Pazzini e Stepinski ed ora è più vicino all’Europa che alla zona retrocessione. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo parte leggermente meglio la SPAL, che cerca di schiacciare il Verona nella propria metà campo. Dopo un quarto d’ora però a passare in vantaggio è l’Hellas: Lazovic crossa dalla destra, Pazzini si smarca bene e di testa trafigge Berisha. E’ 1-0. Seconda rete consecutiva per l’ex attaccante della Samp dopo quella al Torino. La reazione della SPAL c’è, ma si concretizza tutta in un tiro a giro di Petagna alla mezz’ora, che va fuori di poco. Al 39′ poi, ingenuità di Tomovic, che interviene in maniera spericolata su Faraoni e prende rosso diretto. E’ l’ultimo episodio del primo tempo, che si chiude con l’Hellas avanti di un gol e di un uomo.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della SPAL e invece parte meglio il Verona, che dopo nove minuti sfiora il raddoppio sempre con Pazzini, bravo questa volta Berisha a parare di piede. Al 70′ il duello si ripete e ancora una volta in portiere della SPAL salva il risultato. A questo punto i padroni di casa si buttano in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma l’unica occasione creata è un colpo di testa di Petagna che finisce largo di qualche metro. Questo perché, a cinque dal termine, Lazovic si invola in contropiede, calcia e poi sulla respinta di Berisha Stepinski insacca la rete del raddoppio. E’ l’ultima emozione del match. Il Verona vince, sale al decimo posto e, con una gara in meno, sogna l’Europa League, ora distante solo tre punti. La SPAL invece resta penultima, invischiata nella lotta per non retrocedere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Forzaroma.info)