Pazza idea Salernitana: si sogna Cavani. C’è già l’offerta

Dopo la salvezza, il presidente Iervolino pensa in grande. La suggestione è il Matador ex Napoli per far impazzire il popolo granata

La Salernitana ci prova per Edinson Cavani. Dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata, il presidente Iervolino non vuole fermarsi e anzi pensa in grande. Il sogno prende le sembianze dell’ex Matador di Napoli, PSG e Manchester United. L’affare è ovviamente complicatissimo ma provarci non costa nulla. Si parla già di un’offerta da presentare a Cavani. Ossia, contratto biennale da 2 milioni a stagione + 200 mila euro per ogni gol fatto. L’attaccante uruguaiano, 35enne, è al momento in vacanza dopo essersi svincolato dai Red Devils. Il popolo granata già sogna il duo Ribery-Cavani.

Sandro Caramazza