Pazienza finita a Cosenza, esonerato Davide Dionigi

Fatale l’ultima sconfitta con il Frosinone, i calabresi ora alla ricerca del nuovo allenatore, al momento alcuni rumors parlano di confusione sui nomi dove spicca quello di Gigi Di Biagio come favorito

Non c’è pace a Cosenza. La quarta sconfitta consecutiva è stata quella decisiva per la dirigenza. Decisione presa e ufficialità arrivata nelle scorse ore. Davide Dionigi non è più l’allenatore dei rossoblu, troppo pochi gli 11 punti racimolati in altrettante giornate di campionato. La situazione non era più sostenibile e la società calabrese ha deciso per il cambio di rotta. Adesso è partita la ricerca del nuovo mister. Le fonti più accreditate danno come Di Biagio il possibile sostituto di Dionigi. Dovrebbe esserci già stato un incontro tra le parti, il tecnico, però, avrebbe preso tempo per valutare il da farsi. Chi non crede a queste voci parla invece anche di Breda, Modesto sino ad arrivare a Walter Zenga. Intanto la società con un comunicato ha ringraziato per il lavoro svolto l’ormai ex tecnico, dodici le gare effettuate sotto la sua gestione tra campionato e coppa Italia. L’allenamento odierno è stato diretto dal mister della primavera Antonio Gatto. Nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più per la successione nel tentativo di risollevare il Cosenza.

Glauco Dusso