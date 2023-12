Pavoletti si trasforma dopo il 90′

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante del Cagliari ha segnato tutti i suoi ultimi quattro gol nei minuti di recupero

Gli ultimi mesi del Cagliari sono stati caratterizzati dalle rimonte nei minuti di recupero anche grazie ai gol di Leonardo Pavoletti. L’attaccante livornese ha infatti segnato le sue ultime 4 reti nella zona Cesarini, regalando al Cagliari 3 vittorie ma andiamo con ordine.

Tutto inizia nella passata stagione, durante la finale di ritorno dei Play-off di Serie B. Il Cagliari, dopo aver pareggiato 1-1 l’andata, si trova allo stadio San Nicola di Bari con un solo risultato disponibile: la vittoria. Infatti in caso di pareggio sarebbe il Bari stesso ad essere promosso in Serie A visto il migliore piazzamento in classifica. La partita è tirata, con la squadra di casa che colpisce anche un palo. Al minuto 89 Ranieri manda in campo Pavoletti per avere centimetri nell’area avversaria e questa mossa si rivelerà fatale: al 4′ di recupero è lo stesso attaccante a segnare il gol che fa scoppiare di gioia la panchina, il settore ospiti e tutta la Sardegna. I rossoblù tornano nel massimo campionato dopo una sola stagione in B.

Nella stagione corrente, il Cagliari non inizia nel migliore dei modi complici anche degli infortuni di troppo. Nelle prime 9 giornate raccoglie solo 3 pareggi e si arriva alla sfida contro il Frosinone con qualche dubbio sulle capacità effettive della rosa. Al 49′ il Cagliari è sotto 0-3 con anche un rigore sbagliato di Mancosu ma, al 76′, il risultato è 2-3. Tra il 94′ e il 96′ Pavoletti decide di ribaltare la partita e segnare una doppietta incredibile che consegna ai rossoblù la prima vittoria in stagione.

In seguito a questa vittoria il Cagliari vince altre due partite consecutive, di cui una in Coppa Italia, e ottiene un pareggio contro il Monza, oltre a due sconfitte contro Juventus e Lazio. Arriviamo dunque alla partita di ieri contro il Sassuolo in cui, anche qui, c’è lo zampino del 30 rossoblù. Siamo nel recupero e il Sassuolo conduce grazie al gol di Erlic ma al 94′ Lapadula pareggia la partita. Al 98′ Luvumbo mette l’ultimo cross della partita, Shomurodov fa la sponda di testa per Pavoletti che segna con una rovesciata strepitosa e regala nuovamente i 3 punti al Cagliari. A fine partita ha dichiarato che nei minuti di recupero si trasforma in van Basten e non gli si può dar torto.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina