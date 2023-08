Pavard all’Inter è fatta: accordo trovato col Bayern Monaco

Tempo di lettura meno di un minuto

Il francese è pronto al trasferimento in nerazzurro. Con i bavaresi stretta di mano sui 32 milioni di euro complessivi

L’Inter completa la difesa con Benjamin Pavard, difensore francese in arrivo dal Bayern Monaco. Il campione del Mondo 2018, in scadenza a giugno 2024, arriverà per 30 milioni di euro più di 2 di bonus. Diventa l’acquisto più costoso della sessione estiva del calciomercato italiano. Pavard potrebbe arrivare in Italia già oggi. Decisiva la volontà del difensore di lasciare la Baviera, terra in cui gioca dal 2019. Con la maglia del Bayern Monaco ha vinto quattro Bundesliga, una Coppa di Germania, 3 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Calciomercato.com