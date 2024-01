Paura per Seck, schianto nella notte tra le vie di Torino

Tempo di lettura meno di un minuto

Il calciatore senegalese ha avuto un brutto incidente intorno alle 3, tanto da abbattere addirittura due pali della luce. Lui è illeso

Demba Seck ha avuto un incidente alle 3 di notte in via Pietro Cossa a Torino con la sua Mercedes. Abbattuti due pali della luce. Il giocatore si sarebbe rifiutato di andare in ospedale per controlli e accertamenti. In corso i rilevi della polizia locale. Stagione non straordinaria, finora, per Seck, il quale ha collezionato complessivamente 10 presenze. Probabile una cessione già a gennaio per il ragazzo del Senegal, che è stato escluso dal suo CT dai convocati per la Coppa d’Africa. Il Verona sarebbe interessato.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Giornale di Sicilia