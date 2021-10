Paura Haland: per la punta del Borussia Dortmund rischio lungo stop

Più di un semplice timore per la formazione giallo-nera che rischia di perdere il giovane fuoriclasse norvegese in questi ultimi due mesi di anno

Haland preoccupa il Borussia Dortmund e a rivelarlo è la Bild, noto giornale tedesco. L’attaccante norvegese è uscito acciaccato dall’ultima sfida di Champions League persa dai teutonici contro l’Ajax per 4-0. Per Haland potrebbe essere un riacutizzarsi del problema all’anca che lo aveva colpito tempo addietro. Difatti, sabato pomeriggio il giocatore non ha preso parte alla trionfante trasferta di Bielefeld contro l’Arminia terminata 1-3 a favore della formazione di Marco Rose. Dunque, in caso di rivelazione esatta si tratterebbe di una pesantissima tegola per i giallo-neri che al momento occupano la seconda piazza sia in Bundesliga alle spalle del Bayern Monaco a quota 21 punti (-1) che in Champions League dietro l’Ajax (-3).

Sandro Caramazza