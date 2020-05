Paulo Fonseca: Ambizione, dialogo e intelligenza

Un ritratto del tecnico portoghese, snobbato al suo arrivo, ma ora ben voluto dalla piazza

Era arrivato in Italia lo scorso giugno tra diffidenza e scetticismo, ma in pochi mesi Paulo Fonseca ha saputo conquistare i tifosi della Roma grazie al suo stile. Ovviamente il riferimento non è al modo di vestire – ottimo – ma al suo essere persona e in una parola specifica, uomo. Uno di quelli dalla schiena dritta, con dei principi e con degli ideali. Una persona pacata, intelligente, ambiziosa e volta al dialogo. Questo in poche parole è Paulo Fonseca e tutto ciò che si vede di lui come allenatore rispecchia quello che è la persona: “La forma in cui si comunica con i giocatori serve a motivare i giocatori”. Basterebbero queste parole che lo stesso tecnico portoghese ha rilasciato la scorsa settimana in un’intervista all’emittente romana Teleradiostereo per capire tutto di lui.

Il look di Paulo Fonseca durante Lazio-Roma di questa stagione

Come detto, al suo arrivo venne quasi ignorato dalla piazza romanista e forse perché i suoi principi di gioco incentrati sul possesso palla non lasciavano presagire per lui un futuro radioso nel calcio italiano. Ma in poche settimane, Fonseca ha saputo conquistarsi il rispetto del suo ambiente e pian piano anche quello dei suoi tifosi e degli avversari. L’inizio forse non era stato dei migliori con due pareggi in altrettante partite e qualche sbavatura di troppo in difesa, ma col tempo le cose sono andate sistemandosi: c’è chi dice perché Fonseca abbia cambiato alcuni aspetti del suo credo calcistico, altri dicono che si sia italianizzato, ma la realtà è che c’è stata soltanto una naturale evoluzione del lavoro iniziato lo scorso luglio.

Fonseca in versione runner

Paulo Fonseca ha dimostrato di essere un allenatore preparato sin dall’inizio della sua carriera. Sempre fedele al 4-2-3-1 in cui sono tutt’ora rappresentati alcuni principi cardine del suo credo calcistico: ad esempio, la salita in contemporanea dei due terzini con la difesa che diventa a tre, grazie al centrale di centrocampo che scala in mezzo ai due centrali. Il suo calcio è votato al possesso palla costante e alla difesa alta. Aspetti che gli hanno portato ben nove trofei nella sua carriera – due in Portogallo e ben sette in Ucraina con lo Shakthar – ma che in parte a Roma ha dovuto rivedere, proponendo un modulo più equilibrato: il tutto proprio per quella naturale evoluzione del lavoro, perché cambiare per migliorare è sinonimo di intelligenza. Una persona semplice in cui l’allenatore rispecchia l’uomo, ed ecco che Paulo Fonseca nella giornata di ieri (domenica 3 maggio nda), è stato fotografato nei pressi della sua abitazione mentre faceva una corsetta mattutina, proprio come un qualsiasi runner. Ma forse non è tutto qui e anche questo fa parte del modo di comunicare di un allenatore verso i propri giocatori: giovedi 7 maggio la Roma riprenderà gli allenamenti e allora la corsa si può interpretare anche come un messaggio verso i propri calciatori.

Leonardo Tardioli

