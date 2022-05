Pasalic e non solo: ecco i centrocampisti goleador del nostro campionato

Diversi calciatori che non giocano in attacco si sono messi in mostra in questa annata risultando fondamentali per le proprie squadre

Questa Serie A spettacolare, che a due turni dal termine deve ancora emettere quasi tutti i suoi verdetti, ha visto distinguere alcuni giocatori che pur non occupando principalmente il ruolo di prime punte si sono ritagliati molti spazi in avanti, diventando attraverso gol e assist davvero imprescindibili per le proprie squadre. Tra i centrocampisti alcuni hanno grande capacità d’inserimento, altri ottima tecnica e c’è anche chi ha beneficiato del ruolo di rigorista della squadra per arrivare a cifre importanti.

Il centrocampista più impattante di questo campionato è senza dubbio Mario Pasalic che è a quota 13 reti segnate ed è il miglior marcatore dell’Atalanta; in una stagione dove la Dea è stata spesso in difficoltà, il croato è sempre stato un punto di riferimento grazie al suo innato senso del gol. Dietro di lui altra ottima stagione di Barak che è a quota 11 anche sfruttando il fattore rigori in casa Hellas Verona; il tridente composto dal ceco, Caprari e Simeone ha trascinato la squadra ad un’altra grande stagione dopo la pessima partenza. In doppia cifra, sia di gol, 10, che di assist, 11, c’è infine anche Milinkovic-Savic, colonna della Lazio di Sarri attraverso cui passano quasi tutte le azioni dei biancocelesti.

Ottima stagione anche per Lorenzo Pellegrini a quota 8 reti nella Roma, mentre Candreva, Samp, è fermo a sette e paga un cambio di posizione ed un calo fisico dopo una prima parte di stagione davvero sensazionale. Con lo stesso numero di gol del doriano due sorprese, Traore del Sassuolo, esploso nel girone di ritorno, e Aramu del Venezia, unico insieme ad Henry a salvarsi in una stagione molto difficile per i lagunari. Bene anche, sempre 7 reti, Fabian Ruiz e Calhanoglu fari rispettivamente di Napoli e Inter ed entrambi dotati di grande tiro da fuori. Menzione finale per Ivan Perisic che ha disputato una stagione incredibile condita da sette reti e sei assist che hanno aiutato l’Inter anche nei momenti meno brillanti.

Fonte foto: calcioweb.eu

Alessandro Fornetti