Partita della pace, terza edizione: all’Olimpico contro la guerra

Tanti campioni ieri in campo a Roma per dare un messaggio verso lo stop e il freno alle armi. Da Ronaldinho a Miro Klose nel segno dell’appello di Papa Francesco

Ieri allo stadio Olimpico di Roma si è svolta la terza edizione della ‘Partita della Pace‘. Tanti gli ex giocatori e gli artisti che hanno voluto partecipare al grande evento di solidarietà e beneficienza contro l’uso delle armi e la guerra in Ucraina. Da Ronaldinho a Stoickov passando per Miroslav Klose e i campioni del Mondo 2006 Zambrotta, Amelia, Iaquinta e Perrotta. La gara è finita sul campo 4 a 3 per i giocatori in azzurro. Risultato che per una volta è passato in secondo piano di fronte al messaggio e alla valenza dell’evento stesso. Tutti hanno dato un loro apporto per onorare l’appello di Papa Francesco perché tacciano le armi nel mondo e per la beneficienza a favore delle iniziative della Fondazione Scholas.

Sandro Caramazza