Parma: via Liverani, D’Aversa pronto al ritorno

Il tecnico ha salutato squadra e società, paga un periodo prolungato d’assenza di gioco e risultati

Scossone in casa Parma, una notizia che era già nell’aria da un po’ di tempo e che si è concretizzata in mattinata: Fabio Liverani non è più l’allenatore dei ducali, dopo la sconfitta di Bergamo per 3-0. Di certo il 2021 non è partito migliore dei modi per gli emiliani con le sconfitte contro Torino e Atalanta maturate con lo stesso risultato e senza far intravedere reazioni di qualunque tipo.

Liverani nei suoi mesi a Parma non è riuscito ad imprimere il suo gioco, la squadra ha vinto solo due match ed ha il peggior attacco della Serie A con sole 13 reti segnate in sedici match. Il terzultimo posto in classifica in coabitazione con il Torino giustifica decisamente la scelta del presidente Krause di sollevare dall’incarico Liverani e di affidarsi di nuovo a Roberto D’Aversa per guidare i crociati verso lidi migliori.

Già, perchè è tutto pronto per il ritorno dell’allenatore che ha reso grande il Parma, che l’ha riportato in Serie A con una doppia promozione dalla C e che ne ha valorizzato i calciatori. Roberto D’Aversa è in città, ha incontrato il presidente ed è pronto a riprendere il suo posto dopo l’esonero avvenuto il 23 agosto scorso non certo per demeriti sportivi ma per differenze di vedute con la società.

Il Parma dunque è pronto a ripartire con una nuova guida tecnica, in quello che i tifosi sperano possa essere un nuovo inizio così da tirarsi fuori il prima possibile da un situazione di classifica che ad oggi è abbastanza preoccupante.

Fonte foto: meteoweek.com

Alessandro Fornetti