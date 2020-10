Parma-Verona, la decide un episodio. Primi tre punti dell’era Krause

Una disattenzione dopo 30 secondi regala una boccata d’ossigeno a Liverani, il buon calcio di Juric stavolta non basta

Accade tutto troppo in fretta, il resto è contorno di una pietanza gradita al tecnico ex Lecce e indigesta a quello croato.

Mille in tribuna opportunamente distanziati, ottimo clima da pomeriggio autunnale.

Si parte subito dall’1-0 dei ducali. Trenta secondi di gioco, Di Marco sulla sinistra dorme, non cosi’ Karamoh che riceve dalle retrovie e scappa verso Sepe: discesa di 50 metri e appoggio al centro, dove irrompe Kucka per il più facile dei tap-in.

Ancora il numero 10 parmense è devastante se lasciato libero. L’ivoriano si allarga, poi sterza e calcia a lato di mancino.

Queste le fiammate dei padroni di casa, poi è mezz’ora di solo Hellas: Tameze ci prova con un tiro cross, poi iniziano le fulminanti verticalizzazioni marchio di fabbrica di Ivan Juric. Ilic per Favilli (era comunque in fuorigioco), bravo Sepe di coscia sulla traiettoria.

Al 17’ Brugman salva sulla linea da palla inattiva, poi sull’ennesima ripartenza scaligera Bruno Alves si becca il giallo (mani su lancio di Barak con l’esterno). Lo stesso centrale ceco scalda i guantoni a Sepe, prima che al 22’ il Verona rischi di pareggiare i conti: Di Marco bene sulla fascia, appoggio nel cuore dell’area dove Faraoni calcia di gran carriera: piattone alto su cui Pezzella fa il vice-Sepe e alza la palla sopra la traversa.

Ancora supremazia territoriale veronese fino agli sgoccioli del primo tempo, dove il Parma rischia addirittura di raddoppiare: Tameze nel cuore della propria area dorme anziché spazzare, ne nasce una carambola che quasi beffa Sepe sfilando lentamente in angolo. Chiude il primo tempo Gervinho pescato molto bene tra le linee, accelerazione in area e conclusione che schiaffeggia l’esterno della rete.

E’ una ripresa in versione diesel, primi dieci minuti senza troppo da raccontare, poi emozioni a sprazzi fino al 75’, dove il Verona per due volte rischia di fare 1-1.

Riavvolgiamo il nastro, prima un cross di Pezzella finisce nella terra di nessuno, poi Gervinho si avventura dentro l’area parmense due volte; e per due volte aspetta troppo a calciare e viene neutralizzato dalla retroguardia dell’Hellas.



Scambio di belle figure tra portieri, prima Sepe respinge su un ravvicinato dalla sinistra, Silvestri bravo a distendersi su Kurtic.

Girandola di cambi per entrambe le squadre, Juric con Salcedo cerca velocità e profondità, mentre Darmian si fa l’ultima mezz’ora prima di salutare con la valigia già pronta per la Milano nerazzurra.

Fino al 75’ non ci sono parecchi scossoni, a parte i bernoccoli che si prendono Cornelius, Cetin e Bruno Alves, che a tre quarti di gara rischia la doccia anticipata per un vaffa a Giua. Sulla punizione che ne segue Di Marco scodella e nessuno la spinge dentro.

Finale al cardiopalma, con Sepe che prima viene battuto su un cross ravvicinato (nessuno all’appuntamento col pari), poi è bravo a tenerla sulla linea dopo la zuccata di Gunther. Altro coccolone ai tifosi parmensi con un’uscita alta bucata (ma tanto basta a disorientare Favilli), ma Il fortino crociato resiste.

Arrivano i 3 punti, i primi dell’era Krause. Partita equilibratissima e tutto sommato divertente, l’x in schedina sarebbe stato il risultato migliore, ma una disattenzione è costata caro, carissimo alla truppa di Juric.



In casa Parma è una vittoria che dà serenità e fiducia, boccata d’ossigeno per Liverani, ancora più importanti i progressi sul piano del gioco. Ducali meno dipendenti dai singoli, ma di fatto quando Karamoh e Gervinho sono in giornata è difficilissimo contenerli.

Meglio anche la fase difensiva, alla luce anche e soprattutto dei sei gol presi in due gare: questo è un Parma che dimostra di saper soffrire e portare la posta a casa.



Primo stop per gli scaligeri, ma nessuna involuzione su un gioco ancora divertente e a trazione anteriore. Ottimi i movimenti di taglio nel primo tempo, poi nel finale Juric spinge sull’acceleratore buttandone 4 nella mischia. Qualche rischio di troppo in difesa, ora ciò che manca davvero è il finalizzare negli ultimi 20 metri. Favilli rimandato, ma anche per merito della retroguardia parmense.



Fonte foto: goal.com

Valerio Campagnoli