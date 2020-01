Parma-Udinese, col 2-0 sui friulani per D’Aversa si apre il sogno europeo

I goal di Gagliolo e Kulusevski portano i ducali a pari merito con Cagliari e il Milan accendendo le speranze del ritorno nella competizione continentale



Non è stata semplice l’impresa, l’Udinese, anche se in un primo momento sembrava arrendevole si è poi accesa e ha dato filo da torcere fino al fischio finale. Il Parma dal canto suo ha meritato, e portato a casa il bottino pieno grazie ai due goal scandinavi e per questo doppiamente gialloblu (entrambi i marcatori sono infatti di passaporto svedese).



Il 4-3-3 dei nerocrociati già del primo tempo ha messo in difficoltà i friulani. Scozzarella a centrocampo prende le misure e imposta il gioco, a fatica il il centrocampo a 5 bianconero riusciva a fermare l’azione di ripartensa dei padroni di casa.

I ritmi bassi dell’Udinese consentono alle mezzali Kucka e Hernani di inserirsi di continuo, e già al 19′ grazie alla confusione della difesa friulana, il pallone che finisce a Gagliolo viene insaccato di sinistro al volo per l’1-0 gialloblu.

Al 34′ il raddoppio questa volta a sbagliare è il portiere degli ospiti Musso, dal limite dell’area Kulusevski non fallisce.

Prima di scendere negli spogliatoi la traversa di Lasagna fa vedere che, anche se tardivamente, l’Udinese si è vegliata.



La ripresa sembra seguire lo stesso schema, dominio parmense e friulani in difficoltà, finchè Gotti non cambia le sue pedine, inserendo Becao in difesa, e Jajalo a centrocampo; L’Udinese passa ad un 4-2-4 che aumenta la pressione sui padroni di casa, si susseguono occasioni per i friulani per accorciare, la più clamorosa al 72′ con Mandragora che solo davanti al portiere manda però fuori angolando troppo il tiro.

Ducali asserragliati nella loro metà campo, ma la malattia bianconera del non andare in rete li protegge, in rete in realtà Lasagna ci va pure, ma Okaka in posizione di fuorigioco vanifica.



Continua il difetto friulano di raccogliere poco, pochissimo di quello che semina, solo 19 le reti bianconere fino ad ora, la squadra anche se solo dalla fine del primo tempo ha costruito gioco, ed è cresciuta con i giusti cambi fino a dominare gli spazi, ma senza andare in rete non si va avanti.

I ducali invece si godono il loro settimo posto che li lancia come possibili concorrenti alla lotta Europa League col Cagliari e il Milan.



Fonte Foto:gazzetta.it

Roberto Lojudice