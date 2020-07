Parma-Sampdoria 2-3: Chabot, Quagliarella e Bonazzoli ribaltano il doppio svantaggio

Dopo un primo tempo di dominio assoluto gli emiliani subiscono la rimonta partendo dal vantaggio di 2-0. Ranieri supera D’Aversa in classifica e si presenta al derby col Genoa con la tranquillità dell’obiettivo raggiunto



All’Ennio Tardini si affrontano due squadre a cui manca solo il conforto aritmetico prima di poter gridare “salvezza“. Il Parma – a quota 40 – non vince dal 23 giugno (1-4 in casa del Genoa, ndr) e sembra aver da qualche giornata tirato i remi in barca dopo aver sognato nel pre-Covid l’aggancio alla zona Europa League. Discorso inverso per la Sampdoria (14ª a 38 punti), capace di prendersi sei punti nelle ultime due grazie ai successi in fila con Udinese e Cagliari. D’Aversa non dispone di Cornelius e opta inizialmente per il tridente “leggero” composto da Kulusevski, Caprari e Gervinho. Ranieri propone il classico 4-4-2 con Ramirez e Quagliarella come terminali offensivi.



Le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3) – Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa

Sampdoria (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; DePaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri





SOLO PARMA NEL PRIMO TEMPO – Fa molto caldo al Tardini, dove due squadre probabilmente già appagate dal percorso compiuto in stagione non esasperano i ritmi in avvio. Pochissimi spunti e tanto tatticismo, almeno fino al 18′, quando Gervinho raccoglie una sponda di Brugman sugli sviluppi di un corner e sblocca la gara calciando sotto la traversa dopo un bel sombrero a Bereszynski: 1-0 Parma. La Samp non reagisce e fa fatica a superare la metà campo palla al piede, tanto che i padroni di casa riescono addirittura a pescare il raddoppio con l’ex Caprari, prima che il VAR annulli tutto per fuorigioco. Il primo spunto doriano è di Quagliarella, che calcia da posizione defilatissima sull’esterno della rete al 40′. Sul ribaltamento di fronte il Parma raddoppia: Samp lunga e larga, Murru si dimentica Kulusevski che crossa rasoterra, incontrando la deviazione nella propria porta di Bereszynski, che fa 2-0 per quelli di D’Aversa. I “crociati” vanno addirittura vicini al 3-0 in chiusura di frazione, quando Gervinho semina il panico nella difesa ligure prima di calciare a lato di poco.





‘SIR’ CLAUDIO CAMBIA, LA SAMP SI SVEGLIA – Ranieri, che ha visto la sua squadra dormire in campo per 45′, opta subito per un duplice cambio: fuori Ramirez e Depaoli, dentro Bonazzoli e Maroni. I “risultati” arrivano subito, con Chabot che insacca di testa da corner al 3′: il calcio d’angolo era stato generato da una bella discesa sulla destra di Thorsby. I blucerchiati hanno un’altra marcia e in avvio di ripresa salgono in maniera prepotente su entrambe le ali. Giallo per Ekdal al 7′, prima che Quagliarella manchi di pochissimo il 2-2 su un’azione convulsa partita dal neo entrato Maroni. All’altezza del quarto d’ora il predominio territoriale della Samp diventa più netto, con Bonazzoli che sfiora il pari in acrobazia da posizione impossibile.





QUAGLIARELLA PAREGGIA, BONAZZOLI RIBALTA! – Il Parma punta allora su intensità e forza fisica, avvicendando Hernani e Caprari con Barillà e Inglese all’altezza del 18′. Qualche secondo dopo Brugman scheggia la traversa da fermo con una punizione beffarda dai 25 metri. Dopo tanto peregrinare, però, la Samp perviene al pareggio. Quagliarella, servito in area da Thorsby, colpisce di interno destro e – aiutato da una deviazione – beffa con un pallonetto velenoso Sepe per il 2-2 al 24′. Rispetto al primo tempo, tutta un’altra storia, con gli emiliani che non si rendono praticamente mai pericolosi: D’Aversa non fa in tempo a ordire il cambio (Dermaku per Kurtic) che Bonazzoli ribalta la partita: assist illuminante di Quagliarella per il giovane numero 9 che insacca oltre Sepe di sinistro: 2-3 al 33′. Incassata l’ennesima rimonta, il Parma raschia il fondo del barile inserendo Karamoh per uno stanchissimo Gervinho. La Samp gestisce il cronometro e le energie nel finale cambiando Quagliarella (ennesima prestazione di spessore, ndr) con Gabbadini. Il risultato non cambierà sino al triplice fischio di Calvarese.



La Sampdoria di Ranieri mette a referto la terza vittoria consecutiva e inserisce la marcia giusta per arrivare con la mente sgombra al derby col Genoa. Il Parma prosegue la serie “horror” con sei sconfitte nelle ultime sette, subendo una rimonta clamorosa visto il primo tempo in totale controllo.



Alessandro Sticozzi