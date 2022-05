Parma, presto l’incontro con Iachini: due opzioni

La società crociata e il tecnico marchigiano si vedranno nei prossimi giorni per capirne il futuro. Dubbi sulla sua permanenza

Stagione da dimenticare per il Parma, partito con i favori del pronostico in Serie B. I crociati, con l’obiettivo dichiarato di risalire immediatamente in Serie A, hanno chiuso il campionato dodicesimi in classifica con 49 punti all’attivo. Niente playoff e promozione rimandata alla prossima stagione. Annata travagliata per il Parma con ben due guide tecniche in panchina ad alternarsi: prima Enzo Maresca e poi Beppe Iachini. Proprio per il tecnico marchigiano, attualmente alla guida dei gialloblu, il futuro rimane tutto ancora da scrivere. Iachini ha ancora un anno di contratto ma la società potrebbe anche guardarsi attorno. Occhio all’ex tecnico del Venezia Paolo Zanetti.

Sandro Caramazza