Parma-Napoli 2-1: salvezza aritmetica emiliana con i rigori di Caprari e Kulusevski. Analisi e pagelle

Gli emiliani ritrovano la vittoria in campionato e si guadagnano la permanenza matematica in Serie A grazie a due penalty. I ragazzi di Gattuso appaiono confusionari e creano pochi pericoli a Sepe nei 90′

La prima gara del marcoledì della 35ª e quartultima giornata di Serie A vede opposte all’Ennio Tardini due squadre che – per motivi diversi – possono dirsi tutto sommato tranquille grazie al percorso compiuto a ritroso. Il Napoli settimo (già qualificato in Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia) cerca il successo per tenere il passo del Milan (1-2 ieri a Reggio Emilia col Sassuolo) e per mettere pressione alla Roma. Al Parma manca poco per festeggiare l’aritmetica salvezza, anche se la striscia di risultati negativi degli ultimi tempi fa comunque preoccupare D’Aversa. Per la prima volta Gattuso schiera una squadra dove mancano contemporaneamente Milik (infortunato) e Mertens (acciaccato ma in panca). Il tridente d’attacco extra-slim è composto quindi da Politano, Insigne e Lozano. Per i padroni di casa solo panchina per l’affaticato Kulusevski: schierato Siligardi al suo posto.



Le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3) – Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Karamoh, Caprari. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Allan; Politano, Insigne, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso.





POCHI SPRAZZI, TANTI ERRORI – Il Napoli prova a impostare da subito una gara propositiva e di palleggio, facilitato dalla buona vena iniziale di Allan, che torna dal 1′ come mezz’ala. È bravo Sepe al 4′, con Insigne che lo impegna centralmente da posizione favorevole. Il Parma sbaglia tanto in fase di prima impostazione, finendo per chiudersi inevitabilmente a riccio di fronte la propria area di rigore. L’unico (mezzo, ndr) acuto emiliano nei primi 20′ è rappresentato dal tiro sballatissimo di Karamoh. Progressivamente gli “azzurri” perdono fantasia e sbocchi nella loro manovra: il match si presenta perciò povero di emozioni forti.





DA GRASSI LEGGERO & MARIO RUI INGENUO… – Ci prova Fabian al 25′, ma il suo collo interno a giro sul secondo palo difetta di precisione. Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa vanno vicinissimi all’1-0: retropassaggio suicida di Allan che regala a Karamoh l’uno contro uno con Meret. L’ala di D’Aversa non concretizza, serve Siligardi che calcia a porta sguarnita: Di Lorenzo è miracoloso sulla linea. Ammonito Lozano al 35′. La svolta di una prima frazione povera di scossoni arriva esattamente al 45′: Siligardi va via in slalom a destra e serve il sopraggiungente Grassi, che appena entrato in area viene toccato flebilmente da Mario Rui. Per Giua da Olbia è calcio di rigore: Caprari (seconda partita da titolare nell’ultimo anno e mezzo, ndr) va sul dischetto e spiazza nettamente Meret, per l’1-0 che manda le squadre direttamente negli spogliatoi.





… A GRASSI SFORTUNATO & INSIGNE PRECISO – Anche nella ripresa quelli di Gattuso provano ad alzare quasi subito il baricentro, con risultati però similissimi a quelli dei primi 45′. Manovra ingolfata nel gran traffico centrale e poca brillantezza dei protagonisti sulle ali. Da un episodio estemporaneo nasce il pari: tiro dal limite di Fabian che prende inguine+braccio di Grassi. Giua non si accorge subito che il tocco sia avvenuto all’interno dell’area, comandando il penalty solo dopo la chiamata del VAR. Insigne imita Caprari e spiazza Sepe per l’1-1, riscattando un primo tempo individualmente davvero deficitario. D’Aversa gioca subito i jolly al 12′, inserendo Kulusevski al posto di Siligardi, gettando nella mischia 3′ dopo Inglese per Karamoh e Barillà per Grassi. Gattuso risponde Elmas e Callejon per Allan e Politano al 20′.





L’ULTIMA FUGA DI KULUSEVSKI – I crociati di D’Aversa, impauriti forse anche dalla rimonta da 2-0 a 2-3 incassata dalla Samp qualche giorno fa, si arroccano dietro, rinunciando ad attaccare all’altezza del 25′. Dà segni di vita Lozano, bravo nel calciare d’esterno a giro da fuori: Sepe è attento. Gli emiliani si mettono in “assetto antisommossa” con difesa a 5 nell’ultimo quarto d’ora, sostituendo Kurtic e Caprari con Iacoponi e Gervinho. Risponde Gattuso con Zielinski per Fabian al 32′ e Lobotka-Younes per Demme-Lozano a 5′ dalla fine. Passano pochi secondi e Kulusevski riesce (per la prima volta dal suo ingresso) a scappar via da Koulibaly, costretto al fallo da tergo in area: Meret è ancora spiazzato e lo svedese fa 2-1. Un paio di mischie e i gialli per Brugman e Iacoponi fanno da proscenio al triplice fischio finale dopo 6′ di recupero.



Il Napoli conferma la prestazione “scarna” fornita con l’Udinese, tirando poco in porta e incassando una sconfitta comunque tutto sommato indolore. Torna negli spogliatoi del Tardini col bottino pieno un Parma che ha lottato con più ardore, meritando sul campo una salvezza che prima del ritorno in campo post-Covid sembrava l’obiettivo minimo raggiungibile.



Le pagelle dei partenopei:

Meret 6 – Incolpevole sul rigore, più a suo agio nelle uscite che nel gioco tra i pali.

Di Lorenzo 6,5 – L’unico a prendere la porta nel primo tempo da fuori. Salva sulla linea l’1-0 di Siligardi. Autorevole nella ripresa, uno dei più brillanti.

Maksimovic 5,5 – Un paio di svarioni e di posizionamenti imprecisi gli tolgono la sufficienza piena.

Koulibaly 5,5 – Si fa apprezzare in impostazione, forse protesta troppo spesso con Giua. Spesso visibile la sua presenza nell’area di rigore avversaria. Vince tutti i duelli con Kulusevski, meno quello che porta al rigore del 2-1.

Mario Rui 5,5 – Ingenuo nello “sgambettino” che regala rigore a Grassi. Nervoso, soffre fisicamente alla distanza.

Fabian 5,5 – Troppo ondivago, anche se è uno dei pochi a provarci da fuori. Su uno dei suoi tentativi si porta a casa il rigore dell’1-1 (dal 77′ Zielinski S.V.)

Demme 5,5 – Si prende spesso la responsabilità di fungere da fulcro, pur senza brillare oltremodo (dall’85’ Lobotka S.V.)

Allan 5 – Parte abbastanza bene, poi comincia a sbagliare praticamente tutto. Sfasato (dal 65′ Elmas 5 – Si fa fatica ad accorgersi che sia entrato).

Politano 5 – Sembra essere molto più efficace quando può dialogare su un attaccante più “fisicato” di lui. Non incide mai (dal 65′ Callejon 5,5 – Non cambia la poca enfasi mostrata sulle ali dai suoi compagni).

Insigne 6,5 – Sparisce presto dai radar del primo tempo, dove è deludente sia da “falso nueve” che da ala. Trasforma il rigore del pari e si carica, facendosi vedere spesso anche in difesa con spirito di sacrificio.

Lozano 5,5 – Si vede poco, incide quasi mai e discute pure con Gattuso. Più propositivo nel secondo tempo, ma non basta (dall’85’ Younes S.V.)

Gattuso 5,5 – Il suo Napoli sembra giocare un po’ con la fame del suo mister, un po’ con la pancia piena figlia forse ancora della vittoria della Coppa Italia. L’allenatore ex Milan è scolastico nei cambi e sembra pure meno combattivo del solito contro la flemma dei suoi.



