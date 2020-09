Parma Napoli 0-2: Mertens e Insigne sbancano il Tardini. Analisi e pagelle

Gli azzurri vincono il match nella ripresa grazie alle reti del capitano e di Ciro il Belga

Termina 0-2 Parma Napoli, con le marcature di Mertens e Insigne. Ingresso devastante di Osimhen nella ripresa e azzurri subito a tre punti.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Cornelius.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

TROPPO EQUILIBRIO

Primo tempo abbastanza scialbo al Tardini, con squadre abbastanza chiuse e ritmo lento. L’unica vera grande novità del match è la presenza dei 1000 spettatori a colorare lo stadio, vero e proprio segnale di ripresa del nuovo calcio post Covid. Stando alla gara, pochissime le occasioni da rete, da registrare la buona forma del Chucky Lozano a destra. Per i ducali, maggior parte del primo tempo con baricentro basso e sotto la linea del pallone.

CHE OSIMHEN!

Match molto più divertente nella ripresa con un Napoli totalmente diverso con l’ingresso di mister 70 milioni Osimhen al quarto d’ora. Prima palla messa in mezzo per il nigeriano, rinvio sbilenco di Iacoponi e Mertens col piattone fa 1-0. Gli azzurri sfruttano il momento, dominando la partita. Al minuto 67′, grande occasione Napoli con lo scambio Osimhen-Insigne e tiro finale del capitano che si stampa sul palo alla sinistra di Sepe. Impatto devastante nella partita dell’ex Lille, che tre minuti più tardi sfiora la rete con una spizzata insidiosa su cross di Insigne. Al 76’esimo ecco il raddoppio azzurro: il Parma perde palla in fase di impostazione, ne approfitta Lozano, che si avvia in area, calcia in porta e nella ribattuta di Sepe, Insigne fa 2-0. Nel finale, ci provano orgogliosamente i ducali ma è ancora il Napoli ad andare vicina al gol con il neo entrato Politano. Il match termina 2 a 0 per i partenopei, dopo 6′ minuti di recupero.

Tanto lavoro da fare per Liverani, con un Parma ancora non al meglio dal punto di vista tattico. Troppo poco in avanti, evidente l’assenza di Gervinho.

Napoli al piccolo trotto per un tempo, poi si scatena l’uragano Osimhen. Devastante l’ingresso del nigeriano, protagonista nel primo gol e in un altro paio di occasioni.

PAGELLE

Ospina: 6 Quasi spettatore non pagante il portiere colombiano, che nel finale rischia su Koulibaly.

Di Lorenzo: 6 Gara sufficiente per l’ex Empoli, che nella ripresa si affaccia anche in avanti.

Manolas: 6,5 Importante il suo apporto in coppia con K2. Lo scorso anno ha fallato molte partite, una novità in negativo per uno dei difensori più bravi in Italia.

Koulibaly: 6,5 Dopo un pre campionato non proprio al top, risponde con una prima gara ufficiale da grande difensore qual è.

Hysaj: 6 Match diligente e senza sbavature per il terzino Albanese.

Fabian Ruiz: 6 Buona partita dello spagnolo, autore anche di qualche sortita offensiva. Dal minuto 83′ Elmas: S.v

Demme: 6 Solita sostanza e quantità in mezzo al campo. Dal minuto 61′ Osimhen: 7 Entra e spacca la partita, con una tecnica e una velocità impressionanti.

Zielinski: 6,5 Giocate e prestazione da grande centrocampista per il polacco, che esce nel finale stremato. Dal minuto 88′ Lobotka: S.v

Lozano: 6,5 qualità e corsa per il Chucky messicano, protagonista della seconda rete azzurra. Dal minuto 89′ Politano: S.v

Mertens: 7 Ciro il belga on Fire. Nel primo tempo fa un po’ di fatica, ma nella ripresa con il nuovo arrivato Osimhen è quasi imprendibile. Dal minuto 89′ Petagna: S.v

Insigne: 7 Palo e gol per il capitano azzurro, già in buonissima forma, come già anche visto in Nazionale. Suo il 2-0 a chiudere il match e grande sintonia con Osimhen.

All. Gattuso: 6,5 Gara vinta con la scelta di inserire Osimhen subito a inizio ripresa. Il 4-2-3-1 potrebbe regalargli grandissime soddisfazioni.

POST-MATCH GATTUSO

” Bella prestazione oggi del ragazzi, soprattutto nella ripresa. Osimhen impressionante, grande qualità, ci può dare una grande mano. Fabian giocatore di livello, deve migliorare un po’in fase di copertura”.

Fonte foto: Sky sport

Sandro Caramazza