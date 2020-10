Parma, Liverani atteso al varco dopo la batosta nel derby. Colpi di mercato a raffica

Zero punti, gioco balbettante, singoli che rendono sotto le aspettative: il fantasma di D’Aversa aleggia sul tecnico ex Lecce. Tanti nuovi acquisti in vista della gara contro il Verona

I tre gol del dall’Ara nel derby contro il Bologna sono una secchiata d’acqua gelida a chi voleva una prova di riscatto dopo il ko interno contro il Napoli. La nuova proprietà di Kyle Krause, la quinta americana dopo gli stessi felsinei, Roma, Milan e Fiorentina non parte benissimo e come da prassi l’allenatore è sempre nell’occhio del ciclone. Si è preso Liverani, reduce da un’annata in cui il Lecce ha anche messo i bastoni tra le ruote alle grandi, ha macinato bel calcio, ma che è comunque retrocesso. La storia recente vede Andreazzoli al Genoa come precedente non incoraggiante: retrocesso con l’Empoli nel 2019, esonerato dai rossoblu a ottobre e squadra a Nicola, che ha compiuto un piccolo miracolo calcistico proprio ai danni dei salentini.

Il derby della via Emilia è stato una Waterloo, con Gervinho addomesticato da Tomiyasu e un buon Parma nei primi minuti, prima che Soriano salisse in cattedra con una doppietta.

I numeri sono chiari, sei gol subiti e uno fatto. E’ vero che è ancora presto per giudicare, ma anche col Napoli la retroguardia gialloblù subisce troppo le ripartenze avversarie: unico spunto interessante, Dezi schierato a metà strada tra falso nueve e regista puro del match del Dall’Ara.

In sostanza: poche idee e abbastanza confuse, poco possesso palla e troppo affidamento ai singoli. E se Dezi e Karamoh lasciano qualche speranza, se anche Gervinho diventa impalpabile bisogna aspettarsi un campionato di sofferenza.

Parte della tifoseria sui social già rimpiange D’Aversa, il tecnico dell’ultima epopea d’oro dei ducali: riuscirà Liverani a gestire la pressione dei fantasmi del passato?

Intanto uno sguardo al mercato con la conferma di Darmian all’Inter, visite mediche già perfezionate (ma potrebbe esserci per la sfida di domenica col Verona).

Ducali scatenatissimi nei rinforzi: in entrata ci sono Juan Brunetta, centrocampista argentino classe ’97 in arrivo dal Godoy Cruz (prestito a sei milioni con diritto di riscatto tramutabile in obbligo al raggiungimento del 60% di presenze); Simon Sohm, mediano suizo-nigeriano dello Zurigo; il mediano ivoriano classe 2002 Traorè dall’Atalanta; infine, il ventenne scuola Juve Hans Nicolussi Caviglia. Chiuso anche Valentin Mihaila, attaccante ventenne dell’Universitatea Craiova, imminente l’annuncio di Cyprien del Nizza.

Rimane in piedi la trattativa con la Fiorentina per Saponara.



Fonte foto violanews.it

Valerio Campagnoli