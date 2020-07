Parma-Fiorentina 1-2: l’infallibile Pulgar toglie i viola dai guai

Preziosissimo successo per i gigliati al Tardini: decisivo il centrocampista cileno, autore di una doppietta su rigore. Inutile per i ducali la rete, sempre dagli 11 metri, di Kucka

PARMA – La Fiorentina batte un colpo. Fondamentale successo dei viola in casa del Parma: al Tardini finisce 1-2, una vittoria che ai ragazzi di Iachini mancava dal 16 febbraio e che toglie i toscani dalla zona calda della classifica. Decisivo Pulgar, autore di una doppietta su rigore. Per i ducali non basta Kucka: è il terzo ko di fila, si allontana la zona Europa.

D’Aversa non rischia Cornelius, non al meglio, mentre Iachini lascia in panchina Chiesa e Castrovilli. Passano 7′ e Venuti quasi sfonda la porta di Sepe colpendo in pieno la traversa. Ancora l’ex terzino del Benevento sfrutta al meglio la chance da titolare conquistandosi, al 19′, il rigore per un ingenuo fallo di Gagliolo, che Pulgar realizza. Poco dopo la mezzora altro penalty per i viola: decisione sacrosanta per il netto fallo di mano di Darmian su colpo di testa di Pezzella. Nuovo duello Pulgar-Sepe dagli 11 metri, vinto dal centrocampista cileno, freddo come pochi sul dischetto nonostante avesse di fronte uno specialista. A inizio ripresa il protagonista non cambia: è sempre il dischetto. L’arbitro Abisso questa volta concede la massima punizione ai padroni di casa per un fallo di Pezzella su Kucka. A battere va lo stesso ex Genoa, che riapre la partita. Sembra la gara perfetta per i gol da fermo e allora Bruno Alves sfiora il pareggio su punizione, poi però sono i toscani ad andare vicino al 3-1 in contropiede, ma in due occasioni Sottil e Chiesa falliscono il colpo del ko. I ragazzi di D’Aversa sono però sulle gambe e non trovano la forza per strappare almeno un punticino.

Con questo successo la Fiorentina sale a 34 punti, 9 in più del Lecce terzultimo. Salvo clamorosi suicidi, la salvezza è in tasca. Chissà che le voci di De Rossi come futuro allenatore non siano servito a dare la scossa a tutto l’ambiente. Il Parma invece vede allontanarsi il settimo posto: i ducali hanno pagato la giornata storta di Kulusevski e qualche distrazione di troppo in difesa.

Francesco Carci