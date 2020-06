Parma, domani si riparte

Gli emiliani daranno il via alla ripartenza del campionato sfidando il Torino

Finalmente dopo mesi di attesa domani ripartirà anche la Serie A, con il primo dei quattro recuperi che andranno a completare la ventiseiesima giornata che si giocherà tra Torino e Parma. Gli emiliani, forti del loro ottavo posto in classifica, vorranno ricominciare bene per poter avere qualche chance di qualificazione europea, visto che distano solo 4 punti dal Napoli sesto. Mister D’Aversa arriva alla sfida potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Inglese che non è convocato. L’impiego di Gervinho resta il dubbio principale del tecnico con Kulusevski e Cornelius invece sicuri dei posti da titolari. Per quanto riguarda gli altri reparti gli unici dubbi riguardano il centrocampo dove c’è abbondanza e l’allenatore potrà scegliere al meglio gli uomini adatti.

“Dopo uno stop così lungo le gerarchie possono cambiare, molto dipenderà dal numero di calciatori che si avranno a disposizione e dal numero di infortunati” così ieri D’Aversa in conferenza stampa ha risposto ad alcune domande dei giornalisti facendo capire che la squadra proverà a raggiungere l’Europa ad ogni costo. Ripartire domani con una vittoria sarebbe un’iniezione di fiducia importante per i crociati ed anche per il Torino, vista la delicata situazione di classifica, il match sarà di quelli da non sbagliare.

Dando uno sguardo al calendario che attende i ducali da segnalare le sfide contro Inter, Roma, Napoli e Atalanta intervallate comunque da match più alla portata che potrebbero far sperare gli emiliani nel sogno europeo.

Fonte foto: stadiotardini.it

Alessandro Fornetti