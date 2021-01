Parma, Cagliari e Torino, così non va

Le tre compagini hanno disputato un girone d’andata molto deludente ed ora si trovano tutte a dover lottare per non retrocedere

Di certo ad inizio stagione ci si aspettava ben altro da alcune squadre che partivano per ottenere una tranquilla salvezza o magari anche qualcosa in più, ma che invece si ritrovano al giro di boa a fare i conti con una classifica deludente e deficitaria. Parma, Cagliari e Torino sono sicuramente le delusioni più grandi del girone di andata e si ritrovano dunque a dover lottare per non retrocedere. Per farlo dovranno alzare di molto il proprio livello di gioco e collezionare qualche risultato utile visto che le altre compagini non staranno di certo a guardare.

Il Parma è penultimo e dopo aver esonerato Liverani per tornare da D’Aversa non sembra aver cambiato passo; l’ultima sconfitta, in casa contro la Sampdoria, ha certificato una crisi con numeri impietosi, solo due vittorie in diciannove match e peggior attacco del campionato con appena quattordici reti all’attivo.

Al terzultimo e quart’ultimo posto ci sono rispettivamente Cagliari e Torino, compagini che ai nastri di partenza avevano ben altri obiettivi. I sardi non vincono in campionato dal 7 novembre contro la Sampdoria e sono attualmente in una striscia di sei sconfitte consecutive. Al contrario delle altre due però, il presidente Giulini ha rinnovato la fiducia al tecnico Eusebio Di Francesco che ora deve però risalire la classifica in fretta, visto anche l’impegno che la società sta mettendo per accontentarlo in sede di mercato.

Il Torino infine ha esonerato Giampaolo e si è affidato a Nicola per condurre la squadra alla salvezza nel girone di ritorno. Due sole vittorie anche per i granata, unica compagine ancora a secco di trionfi casalinghi in stagione, numeri preoccupanti che proveranno ad essere migliorati da un allenatore che di salvezze se ne intende.

Fonte foto: meteoweek.com

Alessandro Fornetti