Paris Saint-Germain: stagione finita per Neymar, si dovrà operare alla caviglia

L’attaccante brasiliano si era infortunato nella gara dello scorso 19 febbraio contro il Lille, previsti tre-quattro mesi di stop dopo l’intervento a cui si sottoporrà nei prossimi giorni

Pessime notizie per il Paris Saint-Germain alla vigilia della partita più importante di questa annata, ossia il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: la stagione di Neymar finisce qui. Il fantasista brasiliano aveva rimediato un grave infortunio alla caviglia destra nel match di campionato contro il Lille e già allora, anche a causa di precedenti infortuni sempre nello stesso punto, si era temuto il peggio. Lo staff medico del PSG, per evitare future recidive, ha consigliato un intervento di riparazione ai legamenti e così sarà. Neymar sarà operato in Qatar, a Doha, nei prossimi giorni e starà fuori per tre-quattro mesi. Il suo rientro dunque è previsto per l’inizio della prossima stagione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)