Pari e spettacolo a Sassuolo, Torino ancora a secco di vittorie

Partita folle al Mapei Stadium, cinque gol negli ultimi tredici minuti. Pari e patta, le squadre conquistano un punto a testa

I granata ancora non riescono a trovare la via del successo, dopo tre sconfitte consecutive incassate nelle prime giornate, il Sassuolo recupera due gol di svantaggio nei minuti finali e conquista un ottimo punto.

Nella prima frazione di gioco i ritmi sono molto bassi, là squadre di studiano qualche squillo qua e là. Alla mezz’ora il Torino trova la rete del vantaggio con Linetty, che in area di rigore è il più veloce a insaccare il pallone in rete su un cross ricevuto dalla destra.

La ripresa ha completamente un altro stampo, le squadre sono molto più frizzanti ed energiche.

Verdi ha due occasioni per raddoppiare ma si divora il gol, non benissimo la sua prova, poco lucido nel momento decisivo.

Al 72’ il Sassuolo ristabilisce il risultato in parità con un colpo da vero campione di Djuricic che con il tacco supera Sirigu e insacca la palla in rete. Il pari dura solamente cinque minuti, Belotti fa a sportellate in area di rigore su un lancio lungo, aggancia il pallone e insacca sul primo palo, non bene Chiriches in questa occasione.

Dopo appena due minuti gli ospiti calano il tris con Lukic: doppio scambio in velocità con Belotti e con un gran diagonale trova l’angolino, nulla da fare per Consigli.

Sembra tutto fatto per assegnare i tre punti al Torino, ma la formazione di De Zerbi non molla mai e all’84’ accorcia le distanze con Chiriches che lascia partire un siluro che si insacca sotto l’incrocio dei pali, un gol alla Gerrard. Chi mancava all’appuntamento con il gol? Il solito Ciccio Caputo, dopo appena un minuto dalla rete del 2-3, riceve un cross da Berardi, vola in cielo sopra a Bremer e riporta i suoi in parità. Partita folle. Cinque gol negli ultimi tredici minuti di gioco.

Nel finale entrambe le squadre provano l’assalto alla rete del vantaggio, ma le difese reggono bene e guadagnano un punto a testa.

Il Sassuolo ancora imbattuto in questo campionato, conquista un punto difficilissimo dopo una gara molto intensa e tirata.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: sport.sky.it