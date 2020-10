Pari e polemiche a San Siro: Milan-Roma finisce 3-3. Analisi e pagelle

Rossoneri e giallorossi disputano un grande match e si dividono la posta in palio

Nel posticipo della quinta giornata di Serie A si affrontano a San Siro Milan e Roma con l’obiettivo di proseguire i rispettivi ottimi momenti di forma. Pioli schiera Tatarusanu in porta e ritrova Calhanoglu dall’inizio, mentre Fonseca si affida a Karsdorp sulla destra schierando poi Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

La partita è bellissima fin dalle prime battute; al secondo minuto i rossoneri passano in vantaggio: pallone di Leao che scavalca la difesa e trova Ibrahimovic che salta Mirante e sigla il vantaggio. I giallorossi però reagiscono e trovano il pari al minuto quattordici: angolo di Pellegrini, uscita a vuoto di Tatarusanu e Dzeko colpisce di testa infilando la rete dell’1-1. Il Milan non ci sta e sfiora il nuovo vantaggio almeno due volte; prima Mirante dice di no a Calhanoglu e poi è il palo a negare la gioia a Kjaer che di testa aveva colpito benissimo. Di contro la Roma ci prova con Ibanez e Pellegrini nel giro di un minuto ma Tatarusanu stavolta si oppone bene. Prima dell’intervallo Calhanoglu si rende pericoloso su calcio di punizione ma è ancora attento Mirante a respingere. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa succede praticamente di tutto: il Milan torna subito avanti nel punteggio, Leao serve un cioccolatino a Saelemaekers che di destro batte Mirante. La Roma reagisce e sfiora il pari ancora con Dzeko che conclude di poco fuori. Al minuto sessantanove l’arbitro assegna un penalty molto dubbio alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro, il Var però conferma e Veretout dal dischetto è infallibile e sigla il 2-2. Pochi minuti dopo si ripete la scena nell’area opposta: Giacomelli assegna un rigore altrettanto dubbio al Milan per fallo di Mancini su Calhanoglu e Ibrahimovic spiazza Mirante per il terzo vantaggio rossonero. La Roma non molla e trova ancora la forza di pareggiare un match incredibile: da azione d’angolo prorpio Ibahimovic svirgola favorendo il tap in di Kumbulla che trova il suo secondo gol consecutivo. Nel recupero i rossoneri hanno l’occasione per vincerla: uscita a vuoto di Mirante, Romagnoli tutto solo la spedisce fuori di testa. Il match finisce dunque 3-3.

Un punto a testa in un match incredibile, Pioli e Fonseca possono ritenersi soddisfatti per quanto mostrato dalle loro squadre. Il Milan tre volte in avanti si è fatto rimontare con la Roma che ha avuto il grande merito di non mollare mai.

Queste le parole di Pioli a fine match: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, i ragazzi non erano contenti dato che siamo stati tre volte in vantaggio.”

Queste invece le dichiarazioni di Fonseca: “La partita è stata molto equilibrata, abbiamo reagito bene e con coraggio anche se abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni.”

Le pagelle del Milan

Tatarusanu 5: Non giocava da tanto e si vede, sbaglia sul gol di Dzeko e non dà mai sicurezza al reparto

Calabria 6,5: Prestazione molto positiva, attacca bene e in fase difensiva tiene a bada sia Spinazzola che Mkhitaryan

Kjaer 6,5: Ci mette il fisico in più di una situazione, sfortunato quando colpisce il palo da azione d’angolo

Romagnoli 5,5: Perde il duello con Dzeko in occasione del pareggio romanista, all’ultimo potrebbe deciderla lui ma spreca tutto

Hernandez 5,5: Non riesce mai a rendersi pericoloso, spesso si preoccupa più di difendere che attaccare

Bennacer 6: Mette tanta qualità anche se si vede meno del solito, gli viene fischiato contro un rigore inesistente

Kessie 6,5: Lotta alla pari con Veretout e sfiora anche il gol del 4-3 che solo un grande Mirante gli nega

Saelemaekers 6,5: Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa trova subito il gol su grande assist di Leao. (Dal 73′ Castillejo s.v.)

Calhanoglu 6: Non è al meglio e si vede, è comunque pericoloso su calcio piazzato

Leao 7: Fornisce due assist meravigliosi a Ibrahimovic e Saelemaekers ed è sempre nel vivo del gioco. (Dal 73′ Krunic s.v.)

Ibrahimovic 7: Segna una doppietta pesante anche se non basta ai fini del risultato, prova da leader dello svedese

All.Pioli 6: Il suo Milan è in gran forma ma trova contro una squadra che risponde colpo su colpo e lo ferma sul pareggio

Le pagelle della Roma

Mirante 6,5: Subisce tre reti ma si conferma un gran portiere, salva la squadra con almeno due interventi decisivi

Mancini 6: Commette qualche sbavatura ma disputa comunque una gara attenta e concentrata

Ibanez 6: Prestazione solida, qualche errore che però non pregiudica la sua partita

Kumbulla 6: Male in difesa bene in attacco, sbaglia subito su Ibrahimovic ma si riscatta col gol del definitivo 3-3

Karsdorp 5: Tiene bene contro Hernandez ma contro Leao va in totale confusione, si fa saltare con molta facilità. (Dal 66′ Bruno Peres 6: Gioca con attenzione e non concede quasi niente sulla fascia)

Pellegrini 6,5: Un assist e tante giocate di qualità, uno dei migliori nella prima frazione. (Dal 76′ Cristante s.v.)

Veretout 6,5: Corre e combatte tantissimo, dal dischetto è sempre lucido, una sentenza. (Dall’86’ Villar s.v.)

Spinazzola 6: Spinge tanto ma non sempre con efficacia, bel duello sulla fascia con Calabria

Pedro 6: Tanta qualità, oggi meno presente in zona gol ma sempre importante nel giocare con precisione il pallone

Mkhitaryan 6: Anche lui tocca molto la sfera, meno incisivo però rispetto ad altre occasioni

Dzeko 7: Ennesima partita da leader, un gol e tantissimo lavoro per i compagni

All.Fonseca 6: La sua Roma subisce ma non si arrende e alla fine ferma la serie di vittorie del Milan

