Paradosso Perisic: finalmente al top ma forse ai saluti

Dopo stagioni altalenanti il croato, grazie alla cura Conte dello scorso anno, si sta confermando a livelli altissimi in un ruolo in cui non era considerato in passato, proprio ora che il rinnovo appare lontano

In principio fu Mancini a volerlo fortemente a Milano. Correva l’anno 2015 e Ivan Perisic aveva convinto tutti dopo le annate al Bruges, passando per Dortmund e infine al Wolfsburg. All’Inter le cose, però, hanno faticato ad andare per il verso giusto. Prestazioni discontinue per un giocatore dotato di una corsa e di un fisico eccezionali ma che in campo faticava ad imporsi.

La situazione della società nerazzurra non aiutò i progressi del croato visto anche l’addio del Mancio l’anno dopo. Fu l’inizio dell’era Suning nella confusione più totale, annata 16/17, quella vissuta tra de Boer, Pioli e Vecchi. Un po’ di ossigeno per lui arrivò grazie a Luciano Spalletti che ne fece il suo esterno sinistro d’attacco. Il rapporto con la piazza, però, non era dei migliori. I tifosi non gli perdonarono alcuni suoi atteggiamenti indolenti verso i colori nerazzurri, come ad esempio la foto di squadra fatta in disparte. Più odio che amore, insomma.

La pietra tombale sul rapporto tra lui e l’Inter sembra metterla Antonio Conte, che invece poi si dimostrerà il suo salvatore. Al primo anno in nerazzurro Conte fu chiaro, Perisic non è un attaccante e non può fare tutta la fascia. Durante l’estate, nel precampionato, verrà provato nei suddetti ruoli. Non dando i risultati sperati le strade si dividono. Va in prestito al Bayern Monaco e dopo un anno torna ad Appiano Gentile con un triplete in tasca. Sembra un rientro fugace, ma non lo sarà. Il mercato chiude, lui è ancora a Milano. Conte decide di lavorarci su, lui obbedisce e si mette a disposizione del tecnico. La seconda parte di stagione sarà quella della svolta. Perisic si piazza sulla fascia sinistra e ne diventa padrone. I match con Lazio e Milan lo consacrano come uomo in più e l’Inter insieme a lui veleggerà verso il diciannovesimo scudetto.

Perisic alza il trofeo dello scudetto, secondo consecutivo dopo la Bundesliga vinta col Bayern – Fonte it.finance.yahoo.com

L’addio estivo di Conte fa tremare i polsi ai tifosi nerazzurri. Quanto creato dal tecnico rischia di sgretolarsi, soprattutto le sue innovazioni tattiche. Invece dopo undici giornate la nota più lieta dell’Inter attuale è proprio lui. Ivan Perisic gioca in quel ruolo come se non avesse fatto altro in tutta la sua carriera. Ogni sua partita è condotta con una sicurezza e una continuità mai viste prima. Simone Inzaghi si ritrova tra le mani un esterno a tutta fascia di prim’ordine, perfetto per far crescere in tranquillità un altro prodotto di sicuro valore, Federico Dimarco.

La maturità raggiunta finalmente dal croato sorprende, ma forse neanche troppo. Le qualità le hanno sempre viste tutti, probabilmente era questione di toccare i tasti giusti. Ultima perla la finta che manda in gol Correa domenica scorsa contro l’Udinese. Stasera con lo Sheriff e domenica nel derby sarà uno dei capisaldi a cui si aggrapperà la squadra per fare bottino pieno.

Il paradosso, però, dove sta. Tutto quanto detto finora stride terribilmente con il fatto che il suo contratto sia in scadenza nel 2022 e per il rinnovo pare che la strada sia in ripida salita. Può essere che il giocatore consideri la sua avventura interista al capolinea così da poter tornare magari in Bundesliga per gli ultimi anni di carriera. Il campionato tedesco d’altronde è sempre stato il suo ambiente ideale, spiace, soprattutto ai tifosi, vederlo andare via dopo un cammino tortuoso che lo ha portato ad essere un calciatore finalmente continuo e decisivo. Le sorprese comunque sono sempre dietro l’angolo, vedremo dove il prossimo anno Ivan Perisic deciderà di essere ancora ” il terribile”.

Glauco Dusso