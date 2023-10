Papu Gomez fermato per doping, due anni di squalifica

Tempo di lettura 1 minuto

Il test è stato effettuato quando era nel Siviglia poco prima di prendere parte alla spedizione argentina per il mondiale in Qatar, vinto poi dall’Albiceleste

Il centrocampista argentino è da poco tornato in Serie A, ha infatti firmato per il Monza il 29 settembre scorso, ed ha avuto la possibilità di scendere in campo per la sua nuova formazione soltanto in due spezzoni di partita. Papu aveva da tempo ricevuto la notifica della sua positività dall’UEFA che aveva informato anche il Siviglia, ma solo ora arriva la comunicazione ufficiale relativa alla sanzione che prevede lo stop di due anni. Gomez perderebbe i titoli vinti con Argentina e Siviglia, qualora la squalifica partisse dal giorno in cui è stata riscontrata la sua positività. L’Argentina Campione del mondo ed il Siviglia campione dell’Europa League 2022/23, manterranno in ogni caso i propri titoli.

Fonte foto: ilgiornale.it

Luigi A. Cerbara