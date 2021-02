Papu Gomez: esordio con gol nella Liga spagnola

L’ex Atalanta ha debuttato nel campionato iberico siglando un eurogol contro il Getafe

Non poteva esistere modo migliore per presentarsi al pubblico spagnolo: l’argentino Papu Gomez, subentrato al minuto 57 al posto dell’ex milanista Lucas Ocampos, ci ha messo solamente 30 minuti di gioco per trovare la sua prima rete nella massima competizione iberica. Un sinistro dalla lunga distanza infilatosi alle spalle del portiere del Getafe, che grazie a questa rete siglata all’87esimo e a quella allo scadere di Youssef En-Nesyri è stato sconfitto 3 a 0 (il vantaggio è arrivato al 67esimo con Munir). Non è la prima volta che assistiamo ad una prodezza del genere da parte dell’ormai ex numero 10 atalantino: tuttavia, a sorprenderci è il piede con il quale il gol è stato segnato, il sinistro, quello “debole” dell’argentino.

Il momento in cui Gomez calcia il pallone verso la porta avversaria

Un debutto in Liga sfolgorante: il Papu aveva esordito con i bianco-rossi già in Coppa del Rey, dove aveva dato vita a 60 minuti di passaggi, dribbling e accelerazioni nel vittorioso quarto di finale contro l’Almeria, ma la mezz’ora disputata nella giornata di sabato è stata la prima nella massima competizione iberica. La vittoria contro il Getafe ha permesso al Siviglia di raggiungere 42 punti totali, in scia del Real Madrid a quota 43 e dell’Atletico Madrid a quota 50; la distanza accumulata dai Colchoneros in questa stagione appare come una serie ipoteca sul titolo finale ma, con un Papu Gomez in questo stato di forma, Los Palanganas potranno certamente ambire ad un posto in Champions League, vero obiettivo del club sivigliano in questa stagione.

Nelle scelte di mister Lopetegui non c’era stato spazio dal 1′ minuto per Gomez, il quale però è entrato al 57′ con il risultato fermo sullo 0-0 e ha messo la sua firma sulla partita: una rete che gli mancava ormai dal 21 ottobre contro il Midtjylland, quando con la maglia dell’Atalanta giocava il girone di Champions e la rottura con il mondo nerazzurro non era neanche ancora lontanamente immaginabile. Adesso il tecnico spagnolo e i suoi nuovi compagni – che in Europa saranno invece impegnati nella sfida con il Borussia Dortmund – hanno scoperto il Papu: siamo certi che non passerà molto tempo prima che l’argentino diventi titolare.

Fonti foto: Sky Sport, Mondo albiceleste, Goal.com

Fabrizio Scarfò