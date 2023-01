Paolo Scaroni rassicura il mondo Milan: il nuovo stadio si farà

Il Presidente rossonero in vena di dare buone notizie comunica anche il rientro di Mike Maignan in tempo per la partita di Champions contro il Tottenham

Scaroni, presente come ospite in occasione della presentazione di un Libro sui rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni e tra queste anche una news non da poco sulla situazione stadio. Ha infatti ribadito la ferma volontà della società di avere un nuovo stadio ma anche che, oltre al piano “A” che tutti conosciamo del nuovo stadio di San Siro, il piano B e cioè la possibilità di spostarsi a Sesto, ci sarebbe un piano “C” che però non vuole svelare ma che sarebbe uno stadio a proprietario unico e quindi senza l’Inter che, presumibilmente, potrebbe restare nell’attuale Meazza. Ovviamente questo fa pensare concretamente che la società non si fermerà sino a che non ci sarà un nuovo stadio.

Mike Maignan

Le buone notizie continuano con la certezza che il Presidente Scaroni dà sul rientro del portiere francese, sicuramente presente a difesa dei pali rossoneri in occasione della partita di Champions contro la temibile compagine inglese.

Fonti foto: 90min.com; affaritaliani.it

Luigi A. Cerbara