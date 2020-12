Paolo Rossi, Lanerossi, biancorossi: quando Vicenza sgomitava con l’élite del calcio italiano

Con l’eroe del Mundial se ne va l’ennesimo pezzo di storia del calcio. Nonchè di un club assolutamente sui generis, a partire dal nome

Ebbi l’onore di Gianni Brera che venne nello spogliatoio a congratularsi, e disse: “Veramente, non avrei mai creduto che una squadra di provincia giocasse al calcio come ha giocato il Lanerossi Vicenza”

(Gibì Fabbri, mister del Vicenza dei Miracoli)

26 giugno 1953. Avviene qualcosa che nel panorama calcistico italiano è insolito, ma non fu il primo caso e non sarà l’ultimo. Siamo a Schio, nel cuore della provincia vicentina, docile e produttiva filiera del tessile nel Triveneto. Il calcio, in provincia così come del resto a livello nazionale, era più un divertissement per gli operai che non un veicolo di business e branding. Del resto, non era solo vietata la sponsorizzazione, ma il concetto stesso era impensabile. Come era possibile insozzare i sacri colori di una maglia da calcio con toppe e scritte di ogni genere?

La famiglia Rossi, a suo modo, fu anarchica e innovativa al tempo stesso. Ciò che fu una colonna portante del manifatturiero veneto e italiano – La Lane Rossi, per l’appunto– già possedeva un paio di squadre di provincia, lo Schio e il Piovene. Vollero fare il grande salto, e acquistarono l’Acivi, acronimo con cui era nota la squadra del capoluogo: Associazione del Calcio In Vicenza, che nel primo dopoguerra si fece notare contendendo diverse finali scudetto nei gironi del Nord Italia a Juventus, Bologna, Milan.

Non era tuttavia possibile mostrare sulla maglietta nulla che non fossero i gloriosi stemmi sociali, e i padroni del lanificio ebbero l’intuizione: trasformare quel sodalizio in squadra aziendale, con i giocatori fittiziamente trasformati in impiegati, addetti alla filiera, magazzinieri.

Tra la fine dei Cinquanta e la metà dei Sessanta fioccano ottimi risultati, due sesti e due settimi posti. I biancorossi flirtano anche con l’Europa, giocando la Coppa Rappan e la Mitropa, antesignane di quella Conference League che aprirà le porte del calcio internazionale anche al calcio meno nobile.

Gli anni Cinquanta vedono subito i berici conquistare la Serie A. Un ventennio d’oro, che si conclude con la prima retrocessione in B nel 1975. Sembra la fine di una parabola discendente e destinata a non tornare mai più. Eppure, due anni prima, alla Juventus si fa largo un giovane di belle speranze, che ai bianconeri giunse nonostante la strenua opposizione della famiglia, toscana di Prato. Già il fratello fu mandato a casa dopo solo un anno, ma tant’è. Quel ragazzo si chiamava Paolo Rossi.

Un anno dopo quella retrocessione, viene mandato a farsi le ossa in cadetteria, proprio al Lanerossi in cerca di riscatto. Troverà un mister con cui legherà a doppio filo la sua vita calcistica: Giovan Battista Fabbri, o se volete Gibì.

“Sai cosa ha dato Napoleone a Giuseppina per il matrimonio? Un medaglione d’oro. E dentro c’era incisa una parola: destino”. La scena di The Terminal può spiegare bene un sodalizio professionale che porterà acciaio e reti a quello che sarà noto

come il Real Vicenza

In biancorosso il ragazzo fa subito sfracelli. Vince subito la classifica cannonieri in serie B e il Lane cannibalizza la cadetteria, presentandosi in serie A con la normale velleità di ogni neopromossa: rimanerci a lungo. Non sapevano cosa aspettava Eupalla per loro.

Non vanno granchè le cose, all’inizio, per i berici. Tre pareggi con Toro, Pescara e al derby d’esordio col Verona. Due sconfitte con le milanesi.

Poi, qualcosa si mette in moto. La corsara (e pesante) vittoria per 2-4 con l’Atalanta è solo l’inizio di una cavalcata entusiasmante, condita da momenti epici: come la vittoria all’ultimo respiro in casa contro la Roma, salvata da un rigore parato al 90′ ad Agostino Di Bartolomei, o il San Paolo di Napoli espugnato con 4 gol (non poteva mancare Pablito stesso), alla terzultima di campionato.

E sempre perchè il destino deve metterci lo zampino: la ventinovesima giornata è contro un’altra provinciale che sogna in grande, il Perugia, che lo stesso anno vivrà la tragedia di Renato Curi, per poi sfiorare lo scudetto a sua volta, senza perdere mai. Finirà 3-1 per il Lane, con doppietta di Pablito che proprio al Perugia andrà a giocare qualche anno più tardi.

L’ultima giornata mette di fronte proprio Juventus e Vicenza. Bianconeri già campioni d’italia, vero, ma sarà comunque una passerella trionfale per una squadra plasmata a immagine e somiglianza del suo mister. Il calcio totale di Gibì Fabbri sarà di ispirazione per molti altri tecnici, in Italia e non solo.

Gibì Fabbri e il suo Lane dei Miracoli nel 1977/78

Il resto è storia. Bella e brutta, sia per il campione pratese che per i biancorossi. Per quanto riguarda il futuro eroe del Mundial: la convocazione per Argentina ’78, i radar della Juventus, l’allora presidente berico Farina che dirà di no a Boniperti con una offerta monstre alle buste. L’infortunio al ginocchio, il clamoroso ritorno in B del Lane nonostante i 15 gol, l’approdo a Perugia. Il Totonero e un baratro da cui risalire con difficoltà, grazie al ritorno da figliol prodigo a Torino. E un testimone da cedere a un altro futuro pallone d’Oro cresciuto a Vicenza: Roberto Baggio.

Superfluo stare a ricordare le “immagini che si possono sentire” di Nando Martellini, i tre gol al Brasile, e infine l’incornata a sovrastare Toni Schumacher sotto i riflettori del Bernabeu di quell’undici luglio 1982.

Anche per il Lanerossi la storia non finirà con quel campionato. Sì, la R in maiuscolo corsivo scomparirà agli inizi degli anni ’90 con la fine del finanziamento da parte del colosso tessile. La magia pero’ torna sotto nuove forme. Il Vicenza dei miracoli di Guidolin, la Coppa Italia vinta nel ’97 e la favola della Coppa delle Coppe infranta dalla corazzata Chelsea di Vialli, Di Matteo e Zola.

Il goal di Lamberto Zauli che farà esplodere il Romeo Menti nell’andata della semifinale di Coppa delle Coppe 1997/98 (il gol dal minuto 0.22)

Infine, cadere per risorgere di nuovo: gli anni Duemila con il fallimento, il baratro della Serie D, l’acquisizione da parte di Renzo Rosso patron della Diesel, che riporterà la R corsiva su quelle maglie; e di nuovo, la Serie B e una categoria che meglio si addice a una società con così tanta storia.

Cerchi che si aprono e si chiudono. Con memorie rinchiuse nei cassetti, aperti dal dolore di giorni come questo.

Fonti Biancorossi.net, Thewaymagazine, La Settima Arte, Youtube/Retequattro (canale Mene892)

Valerio Campagnoli