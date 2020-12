Panoramica sulla dodicesima giornata di Serie A

Pronostici e Consigli per questo turno infrasettimanale sono gentilmente offerti da Aletheia. Per ricevere altri pronostici e consigli seguite la sua pagina Instagram

Martedì 15 Dicembre ore 18:30: Udinese-Crotone – Trasferta difficile per il Crotone, reduce dalla prima vittoria stagionale (4-1 vs Spezia). I calabresi affronteranno i friulani in grande spolvero dopo aver conquistato ben 3 vittorie consecutive. Inoltre, il mister Gotti recupera in attacco Lasagna e Okaka.

Probabile gara tattica e di studio nel primo tempo, che andrà presumibilmente a sbloccarsi nella seconda frazione di gioco.

Interessante la combo tempo Under 1.5 Primo Tempo + Over 0.5 Secondo Tempo (proposta da Eurobet a quota 1.75, in alternativa da Snai a quota 1.70)

Martedì 15 Dicembre ore 20:45: Benevento-Lazio – Scontro tra i due fratelli Inzaghi in questo martedì sera!

I padroni di casa, nonostante siano neopromossi in Serie A, esprimono un calcio propositivo ma le Aquile non possono permettersi di perdere anche questo match dopo la disfatta interna contro il Verona.

Dieci punti di distacco dalla vetta sono troppi per una squadra che l’anno scorso sognava lo scudetto: l’ex scarpa d’oro Ciro Immobile dovrà caricarsi la Lazio sulle spalle per cercare di conquistare nuovamente i 3 punti.

Probabile Immobile marcatore ( Miglior quota 1.85 su Snai, in alternativa su Sisal a 1.75)

Mercoledi 16 Dicembre ore 18:30: Juventus-Atalanta – L’ambiente atalantino è scosso dalle divergenze interne fra Gasperini e Gomez, sembra addirittura probabile una cessione del capitano argentino nella sessione invernale di mercato. Oltre ciò, per la Dea saranno indisponibili Miranchuk e Pasalic a centrocampo. Il Gasp affronta una Juve galvanizzata dal doppio successo contro Barcellona e Genoa ed ancora imbattuta in campionato.

Ottimo l’esito Multigol Casa 2-4 (Miglior quota 1.85 Eurobet, su Sisal invece proposta a 1.83)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Fiorentina-Sassuolo – Prandelli con la sua Fiorentina cerca ancora la prima vittoria stagionale in Serie A , che sia arrivato il momento? Il Sassuolo sta sognando un posto in Europa ed è sempre una squadra ostica da affontare (reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite in trasferta).

Serve in fretta una svolta in casa viola, Ribery, Kouamè e Callejon devono far sentire il loro peso in un attacco che si è dimostrato fragile con solo 11 gol fatti in 11 giornate. Ci aspettiamo una partita aperta e divertente con entrambe le squadre che cercheranno di vincere, motivo per cui scegliamo un esito difficile ma che può risultare vincente: combo tempo Over 0.5 Primo Tempo + Over 1.5 Secondo Tempo (Snai 2.45, Sisal 2.35)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Genoa-Milan – Stati d’animo opposti al Marassi. Genoa penultimo a 6 punti, reduce dalla sconfitta contro i bianconeri ed in crisi di risultati da oltre 2 mesi. Milan primo in fiducia, imbattuto da 23 partite in Serie A. Si prospetta una gara dove i locali giocheranno per il pareggio ed il Milan vorrà dimenticare il recente pari sfortunato contro il Parma.

Pronostico: 2+Multigol 2-5 (Eurobet 1.85,Snai 1.83)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Inter-Napoli – Miglior attacco contro terza miglior difesa! Big-Match a San Siro, entrambe le compagini vorranno dimostrare il loro valore in una partita in cui il pareggio non serve a nessuno. Probabile un primo tempo più tattico, ma nella seconda frazione di gioco la forza offensiva di entrambe dovrà venir fuori.

Consigliamo Over 1.5 Secondo Tempo (Eurobet 1.83, Snai 1.80)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Parma-Cagliari – Classica sfida di metà classifica, fra due formazioni separate da 1 solo punto. Il Parma nelle ultime 9 partite ha perso solo una volta, gli isolani invece sono reduci dall’ 1-3 subito in rimonta dall’Inter. E’ probabile assistere ad un match divertente, consigliamo il segno Goal.

(Quotato 1.57 da Eurobet, in alternativa 1.55 da WilliamHill)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Spezia-Bologna – Entrambe reduci da 2 KO di fila, questo match rappresenta uno spartiacque da non sbagliare. La paura di perdere ancora potrà farla da padrone e non è da escludere un pareggio che non farebbe male a nessuno.

Pronostico: X Primo Tempo o X Finale (Eurobet 1.80, Snai 1.70)

Mercoledi 16 Dicembre ore 20:45: Verona-Sampdoria – Miglior difesa per il Verona e settimo posto agguantato dopo aver espugnato la Lazio appena due giorni fa. Doriani che invece devono ancora trovare il

giusto assetto. Fiducia a Juric e alla sua formazione molto solida.

Pronostico: 1x+Multigol 1-4 (Miglior quota 1.67 Snai, 1.65 Eurobet)

Giovedì 17 Dicembre ore 20:45: Roma-Torino – Fonseca vs Giampaolo, in una gara che potrebbe essere più equilibrata di quanto ci si aspetti. La difesa del Toro traballa, testimoniano i 27 gol subiti finora. La Roma invece potrebbe lasciare qualche spazio in difesa a Belotti e compagni. Consigliamo quindi un esito particolare: Goal+Over in combo (1.67 Snai, 1.62 Sisal)

