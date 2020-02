Pandev entra e decide il match, Genoa batte Cagliari 1-0

Il macedone sostituisce Ghiglione nel primo tempo e sigla la rete decisiva, nella ripresa il Grifone resiste alle offensive dei sardi e ritrova la vittoria

Una partita tirata, nervosa, difficile per entrambe le squadre. Alla fine l’ha spuntata il Genoa, grazie alla maggiore lucidità sotto porta e ad una migliore organizzazione difensiva. Tanti infortuni già nel primo tempo da entrambe le parti. Uno di questi, quello di Ghiglione, ha originato la sostituzione che ha mandato in campo Pandev, l’autore della rete decisiva sul finire della prima frazione. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo le due squadre partono caute studiandosi a vicenda, la prima occasione è al 10′, quando Joao Pedro impegna Perin con un bel tiro a giro da fuori area. Al 18′ chance anche per il Genoa: Pellegrini sbaglia il retropassaggio verso Cragno, Ghiglione cerca di avventarsi sul pallone ma in scivolata non riesce a concludere, i sardi si salvano. La partita è tesa, nervosa e si trascina verso la fine del primo tempo registrando poche altre occasioni, come il tiro alto di Sanabria dal limite dell’area dopo un bell’1-2 con Pinamonti. A due minuti dall’intervallo però, il Genoa passa sorprendentemente in vantaggio: il neo entrato Pandev (al posto dell’infortunato Ghiglione) riceve palla da Sturaro sulla trequarti, il macedone tenta un tiro-cross che nessuno tocca e che si infila in rete beffando Cragno. E’ l’1-0 ed è l’ultima emozione della prima frazione, che si chiude con il Grifone avanti di un gol.

Nella ripresa la partita è da subito più divertente. Dopo dieci minuti Sanabria va vicino al gol ben assistito da Pandev, ma il suo tiro viene deviato bene da Cragno in corner. All’ora di gioco reagisce il Cagliari, Nainggolan imbecca Joao Pedro in area, il tiro dell’attaccante brasiliano però è debole e non crea problemi a Perin. Al 64′ ancora Cagliari, con Nainggolan che calcia dai 30 metri una punizione facilmente bloccata da Perin. Il Genoa si difende ma cerca comunque il raddoppio, al 69′ Pandev si trova il pallone sui piedi dopo una mischia in area, la conclusione del macedone viene deviata in angolo. Negli ultimi venti minuti il forcing dei sardi si fa più forte: al 76′ Nandez serve Joao Pedro che di testa spedisce il pallone a pochi centimetri dal palo protetto da Perin. I padroni di casa arretrano il baricentro, ma all’85’ ancora il migliore in campo Pandev sfiora il gol con un gran tiro a giro deviato da Cragno in angolo. Le emozioni non finiscono qui, in pieno recupero infatti il Cagliari avrebbe un’occasione gigantesca per pareggiare, ma Joao Pedro, dopo un tiro di Nainggolan deviato sulla traversa, spreca di testa dentro l’area piccola. Il Genoa si salva e torna a vincere dopo più di un mese. La salvezza, complice la vittoria del Lecce a Napoli, dista ancora tre punti, ma questo è un successo che ridà ossigeno e fiducia al Grifone. Per il Cagliari invece la crisi di risultati continua.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)